ЦАХАЛ заявила об ударе по штабу сил внутренней безопасности Ирана
ЦАХАЛ заявила об ударе по штабу сил внутренней безопасности Ирана
Израиль нанес удар по штабу в иранской провинции Альборз, отвечающему за все силы внутренней безопасности страны Ирана, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T15:25:00+03:00
2026-03-05T15:25:00+03:00
2026-03-05T15:31:00+03:00
в мире
военная операция сша и израиля против ирана
2026
