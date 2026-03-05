Рейтинг@Mail.ru
15:25 05.03.2026
ЦАХАЛ заявила об ударе по штабу сил внутренней безопасности Ирана
ЦАХАЛ заявила об ударе по штабу сил внутренней безопасности Ирана
Израиль нанес удар по штабу в иранской провинции Альборз, отвечающему за все силы внутренней безопасности страны Ирана, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 05.03.2026
2026
в мире, военная операция сша и израиля против ирана
ЦАХАЛ заявила об ударе по штабу сил внутренней безопасности Ирана

ЦАХАЛ: Израиль нанес удары по иранскому штабу в провинции Альборз

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Израиль нанес удар по штабу в иранской провинции Альборз, отвечающему за все силы внутренней безопасности страны Ирана, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Во время ударов по провинции Альборз целью был штаб... специального подразделения, которое несет ответственность за все силы внутренней безопасности", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.
ЦАХАЛ обвинила Иран в использовании ракет с кассетными боеголовками
