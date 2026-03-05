https://ria.ru/20260305/tsahal-2078630340.html
ЦАХАЛ зафиксировала запуск ракет из Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск ракет из Ирана в направлении израильской территории, системы ПВО работают над перехватом. РИА Новости, 05.03.2026
в мире
иран
израиль
сша
военная операция сша и израиля против ирана
иран
израиль
сша
в мире, иран, израиль, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
