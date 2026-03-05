Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ зафиксировала запуск ракет из Ирана - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:36 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/tsahal-2078630340.html
ЦАХАЛ зафиксировала запуск ракет из Ирана
ЦАХАЛ зафиксировала запуск ракет из Ирана - РИА Новости, 05.03.2026
ЦАХАЛ зафиксировала запуск ракет из Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск ракет из Ирана в направлении израильской территории, системы ПВО работают над перехватом. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T03:36:00+03:00
2026-03-05T03:36:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077500124_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_643a34e37317f4df23d3f0a05cbee968.jpg
https://ria.ru/20260305/tsahal-2078627205.html
иран
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077500124_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_31a0473b20e314d3cb1b1bef92191e17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
ЦАХАЛ зафиксировала запуск ракет из Ирана

ЦАХАЛ заявила, что зафиксировала пуск ракет из Ирана и ведет их перехват

© AP Photo / Ohad ZwigenbergПерехват ракеты в небе над Тель-Авивом, Израиль
Перехват ракеты в небе над Тель-Авивом, Израиль - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Перехват ракеты в небе над Тель-Авивом, Израиль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск ракет из Ирана в направлении израильской территории, системы ПВО работают над перехватом.
"ЦАХАЛ зафиксировал запуск ракет из Ирана в сторону территории государства Израиль. Системы обороны работают над перехватом угрозы", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате атаки был убит верховный лидер Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Бейрут после израильской атаки - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Израиль объявил о начале ударов по инфраструктуре "Хезболлы" в Бейруте
Вчера, 02:51
 
В миреИранИзраильСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала