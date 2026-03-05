Рейтинг@Mail.ru
05.03.2026
02:51 05.03.2026
Израиль объявил о начале ударов по инфраструктуре "Хезболлы" в Бейруте
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала бить по инфраструктуре ливанского движения "Хезболлах" в Бейруте.
в мире
бейрут
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
бейрут
в мире, бейрут, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Бейрут, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
Бейрут после израильской атаки
Бейрут после израильской атаки. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала бить по инфраструктуре ливанского движения "Хезболлах" в Бейруте.
"ЦАХАЛ начал бить по инфраструктуре "Хезболлах" в Бейруте", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.
В мире, Бейрут, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
