Больше всех в России в 2025 году работали рыбаки
05:25 05.03.2026
Больше всех в России в 2025 году работали рыбаки
Больше всех в России в 2025 году работали рыбаки - РИА Новости, 05.03.2026
Больше всех в России в 2025 году работали рыбаки
Россияне в прошлом году в среднем в день работали 7,16 часа, при этом самый длинный рабочий день был в сфере рыболовства и рыбоводства - 8,26 часа, выяснило РИА РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T05:25:00+03:00
2026-03-05T06:25:00+03:00
общество
россия
https://ria.ru/20250421/pereryv-2012432273.html
https://ria.ru/proizvodstvennyy-kalendar/proizvodstvennyy-kalendar-2026/
россия
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
общество, россия
Общество, Россия
Больше всех в России в 2025 году работали рыбаки

РИА Новости: россияне в 2025 году в среднем в день работали 7,16 часа

Рыбаки перегружают выловленную корюшку в ящик для дальнейшей транспортировки
Рыбаки перегружают выловленную корюшку в ящик для дальнейшей транспортировки - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Вадим Жернов
Рыбаки перегружают выловленную корюшку в ящик для дальнейшей транспортировки. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россияне в прошлом году в среднем в день работали 7,16 часа, при этом самый длинный рабочий день был в сфере рыболовства и рыбоводства - 8,26 часа, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики.
Средняя фактическая продолжительность рабочего дня в прошлом году сократилась на 0,3%. При этом всего за год россияне в среднем работали 1769,4 часа против 1782,2 часа годом ранее.
В предыдущие два года рабочий день россиян, наоборот, увеличивался: в 2023 году - на 0,9%, в 2024 году - на 0,2%.
Самая длительная средняя продолжительность рабочего дня в 2025 году была в отрасли рыболовства и рыбоводства - 8,26 часа. Это единственная отрасль, где в среднем на одного работника приходилось более 2 тысяч рабочих часов в год.
Кроме того, в пятерку по наиболее продолжительному рабочему дню вошли занятые в добыче металлических руд - 7,76 часа, административный персонал - 7,62 часа, сотрудники сферы здравоохранения и соцуслуг - 7,5 часа, а также почтальоны и курьеры - 7,49 часа.
В то же время самый короткий рабочий день был у занятых в сфере воздушного и космического транспорта - в среднем 6,25 часа. В тройку также вошли занятые в добыче угля (6,48 часа) и на производстве автотранспортных средств (6,72 часа).
