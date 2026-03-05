Больше всех в России в 2025 году работали рыбаки

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россияне в прошлом году в среднем в день работали 7,16 часа, при этом самый длинный рабочий день был в сфере рыболовства и рыбоводства - 8,26 часа, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики.

Средняя фактическая продолжительность рабочего дня в прошлом году сократилась на 0,3%. При этом всего за год россияне в среднем работали 1769,4 часа против 1782,2 часа годом ранее.

В предыдущие два года рабочий день россиян, наоборот, увеличивался: в 2023 году - на 0,9%, в 2024 году - на 0,2%.

Самая длительная средняя продолжительность рабочего дня в 2025 году была в отрасли рыболовства и рыбоводства - 8,26 часа. Это единственная отрасль, где в среднем на одного работника приходилось более 2 тысяч рабочих часов в год.

Кроме того, в пятерку по наиболее продолжительному рабочему дню вошли занятые в добыче металлических руд - 7,76 часа, административный персонал - 7,62 часа, сотрудники сферы здравоохранения и соцуслуг - 7,5 часа, а также почтальоны и курьеры - 7,49 часа.