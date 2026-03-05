Зеленский должен заключить соглашение об урегулировании, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что Владимиру Зеленскому пора заключить соглашение об урегулировании конфликта на Украине.

Зеленский должен взяться за дело и заключить сделку", - сказал Трамп изданию Politico.

Как отмечает издание, американский лидер снова выразил недовольство Зеленским.

Очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной прошел в Женеве 17-18 февраля. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по его итогам анонсировал новую встречу в ближайшее время. Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров отмечал, что на переговорах был достигнут прогресс.