Рейтинг@Mail.ru
Зеленский должен заключить соглашение об урегулировании, заявил Трамп - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:04 05.03.2026 (обновлено: 20:55 05.03.2026)
https://ria.ru/20260305/trma-2078852908.html
Зеленский должен заключить соглашение об урегулировании, заявил Трамп
Зеленский должен заключить соглашение об урегулировании, заявил Трамп - РИА Новости, 05.03.2026
Зеленский должен заключить соглашение об урегулировании, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп считает, что Владимиру Зеленскому пора заключить соглашение об урегулировании конфликта на Украине. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T20:04:00+03:00
2026-03-05T20:55:00+03:00
в мире
украина
мирный план сша по украине
сша
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076556213_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4ec61d5b9f9ba2b0e04abe384845f12e.jpg
https://ria.ru/20260305/tramp-2078853221.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076556213_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_5ac05b072c6aa3bee541e3313cf44a9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, мирный план сша по украине, сша, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, Украина, Мирный план США по Украине, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Зеленский должен заключить соглашение об урегулировании, заявил Трамп

Трамп: Зеленский должен заключить соглашение об урегулировании на Украине

© REUTERS / Kenny Holston/The New York TimesПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© REUTERS / Kenny Holston/The New York Times
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что Владимиру Зеленскому пора заключить соглашение об урегулировании конфликта на Украине.
"Зеленский должен взяться за дело и заключить сделку", - сказал Трамп изданию Politico.
Как отмечает издание, американский лидер снова выразил недовольство Зеленским.
Очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной прошел в Женеве 17-18 февраля. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по его итогам анонсировал новую встречу в ближайшее время. Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров отмечал, что на переговорах был достигнут прогресс.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Трамп назвал Зеленского препятствием к миру на Украине
Вчера, 20:06
 
В миреУкраинаМирный план США по УкраинеСШАВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала