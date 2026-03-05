https://ria.ru/20260305/trma-2078852908.html
Зеленский должен заключить соглашение об урегулировании, заявил Трамп
Зеленский должен заключить соглашение об урегулировании, заявил Трамп - РИА Новости, 05.03.2026
Зеленский должен заключить соглашение об урегулировании, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп считает, что Владимиру Зеленскому пора заключить соглашение об урегулировании конфликта на Украине.
Зеленский должен заключить соглашение об урегулировании, заявил Трамп
ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что Владимиру Зеленскому пора заключить соглашение об урегулировании конфликта на Украине.
"Зеленский
должен взяться за дело и заключить сделку", - сказал Трамп
изданию Politico.
Как отмечает издание, американский лидер снова выразил недовольство Зеленским.
Очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной прошел в Женеве 17-18 февраля. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по его итогам анонсировал новую встречу в ближайшее время. Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров отмечал, что на переговорах был достигнут прогресс.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске.