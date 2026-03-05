Рейтинг@Mail.ru
Израильская армия заявила о ликвидации командира ХАМАС в Ливане
18:00 05.03.2026 (обновлено: 18:06 05.03.2026)
Израильская армия заявила о ликвидации командира ХАМАС в Ливане
Израильская армия заявила о ликвидации командира ХАМАС в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ликвидировала отвечавшего за подготовку бойцов командира палестинского движения ХАМАС в районе ливанского Триполи. РИА Новости, 05.03.2026
в мире
израиль
триполи
хамас
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, израиль, триполи, хамас
В мире, Израиль, Триполи, ХАМАС, Военная операция США и Израиля против Ирана
Израильская армия заявила о ликвидации командира ХАМАС в Ливане

© iStock.com / Sergey StrelkovВид на город Триполи в Ливане
Вид на город Триполи в Ливане. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ликвидировала отвечавшего за подготовку бойцов командира палестинского движения ХАМАС в районе ливанского Триполи.
"Сегодня утром (в четверг - ред.) ВМФ Израиля нанес удар и ликвидировал террориста Васима Атталлу Али в районе Триполи. Васим Атталла Али был командиром в террористической организации ХАМАС и отвечал за подготовку и проведение учений в военном крыле ХАМАС в Ливане", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.
В ЦАХАЛ добавили, что это первый удар по району Триполи с момента начала операции "Рык льва", начавшейся 28 февраля.
