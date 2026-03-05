https://ria.ru/20260305/tripoli-2078826951.html
Израильская армия заявила о ликвидации командира ХАМАС в Ливане
Израильская армия заявила о ликвидации командира ХАМАС в Ливане - РИА Новости, 05.03.2026
Израильская армия заявила о ликвидации командира ХАМАС в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ликвидировала отвечавшего за подготовку бойцов командира палестинского движения ХАМАС в районе ливанского Триполи. РИА Новости, 05.03.2026
Израильская армия заявила о ликвидации командира ХАМАС в Ливане
ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира ХАМАС Атталлу Али в Триполи