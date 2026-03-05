Рейтинг@Mail.ru
Воздушная тревога сработала в Тель-Авиве при подлете эвакуационного рейса - РИА Новости, 05.03.2026
11:55 05.03.2026 (обновлено: 14:05 05.03.2026)
Воздушная тревога сработала в Тель-Авиве при подлете эвакуационного рейса
Воздушная тревога сработала в Тель-Авиве при подлете эвакуационного рейса
Воздушная тревога сработала в Тель-Авиве при подлете эвакуационного рейса

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 мар - РИА Новости. Воздушная тревога сработала в центральной части Израиля и в Тель-Авиве после запуска ракет со стороны Ирана, это произошло в момент подлета рейса с эвакуированными гражданами еврейского государства, передает корреспондент РИА Новости.
В этот момент, по данным сервиса Flightradar24, на подлете к аэропорту Бен-Гурион находился эвакуационный борт с израильтянами из Тбилиси. Самолет был вынужден развернуться и сейчас кружит над Средиземным морем.
Ранее в четверг в рамках специальной операции "Крылья льва" по эвакуации израильтян из-за рубежа аэропорт принял два самолета из Афин и Рима.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
У Трампа осталась последняя надежда на победу над Ираном
Вчера, 08:00
 
