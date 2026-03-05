https://ria.ru/20260305/trevoga-2078735673.html
Воздушная тревога сработала в Тель-Авиве при подлете эвакуационного рейса
Воздушная тревога сработала в Тель-Авиве при подлете эвакуационного рейса - РИА Новости, 05.03.2026
Воздушная тревога сработала в Тель-Авиве при подлете эвакуационного рейса
Воздушная тревога сработала в центральной части Израиля и в Тель-Авиве после запуска ракет со стороны Ирана, это произошло в момент подлета рейса с... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T11:55:00+03:00
2026-03-05T11:55:00+03:00
2026-03-05T14:05:00+03:00
в мире
тбилиси
средиземное море
афины
военная операция сша и израиля против ирана
тель-авив
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078486706_0:211:3071:1938_1920x0_80_0_0_9dbfe4b16ca37e29e43d2f2d93ccae77.jpg
https://ria.ru/20260305/tramp-2078598884.html
тбилиси
средиземное море
афины
тель-авив
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078486706_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_bbfb608ba7484f7ac92abdcd3f5eed72.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тбилиси, средиземное море, афины, военная операция сша и израиля против ирана, тель-авив, израиль
В мире, Тбилиси, Средиземное море, Афины, Военная операция США и Израиля против Ирана, Тель-Авив, Израиль
Воздушная тревога сработала в Тель-Авиве при подлете эвакуационного рейса
Воздушная тревога сработала в Тель-Авиве в момент подлета эвакуационного рейса