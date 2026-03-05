"Билайн" назвал главные тренды развития ИИ-агентов в России

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. ИИ-агент подешевеет, поможет бизнесу в обновлении систем и станет более автономным, считают эксперты "Билайн Big Data & AI" и команды по большим данным и искусственному интеллекту.

Прошлый год ознаменовался интересом к генеративному ИИ — бизнес начал тестировать модели для разрозненных задач, а теперь уверенно поворачивается в сторону полноценных внедрений. По мнению экспертов, ИИ-агенты войдут в бизнес быстрее, чем CRM (системы управления взаимоотношениями с клиентами) или мобильные приложения в свое время. В России этот процесс может ускорить кадровый дефицит. Бизнес видит в агентах не модную инновацию, а цифровую рабочую силу, компенсирующую нехватку людей.

От Copilot к Coworker: не помощник, а сотрудник

Сейчас большинство ИИ-агентов — это "вторая рука" под контролем человека (английский Copilot — "второй пилот"), но будущее за большей автономией, где агенты станут полноценными исполнителями, словно коллега — Coworker. Бизнес перейдет от чат-ботов, которые лишь подсказывают, к Agentic Workflows (агентным рабочим процессам) — агентам, самостоятельно планирующим и выполняющим многошаговые цепочки задач для достижения бизнес-цели без микроменеджмента со стороны человека. Компании будут строить не "бота-помощника", а цифровой штат сотрудников, глубоко встроенных в бизнес-процессы.

Agent2Agent: агенты, которые договариваются друг с другом

Цифровой офис, как и "живой", невозможен без коммуникации. ИИ-агенты пока во многом ограничены в своем взаимодействии друг с другом, но появление протоколов вроде MCP (Model Context Protocol — протокол контекста модели) создадут "Интернет агентов" — открытую инфраструктуру для объединения множества ИИ-агентов разных типов и вендоров в единую экосистему. Это значит, что, например, агент-закупщик одной системы сможет бесшовно передать задачу агенту-юристу другой системы, преодолевая барьер между ними. Стандартизация позволит снизить ограничения изолированных решений и ускорить межкорпоративные процессы.

Мультивендорная оркестрация и правовой контур

Компаниям вероятно будет сложно закрыть все потребности одним решением. Рынок уходит от "монополии модели" к мультивендорному подходу, при котором для решения разных задач будут использоваться продукты на базе разных моделей и технологий. Но с ростом количества будет усложняться их управляемость. Поэтому внутри компаний появятся ИИ-оркестраторы — платформы, которые позволят бизнесу подключать разные модели в едином контуре. Такие хабы обеспечат техническую совместимость, единый SLA (соглашение об уровне сервиса) и юридическую ответственность за действия цифровых сотрудников, позволяя управлять целым "зоопарком" моделей безопасно и стандартизировано.

Экономика внедрения и оптимизация затрат

Внедрение ИИ-агентов — это инвестиция, которую не каждый бизнес может себе позволить, но в будущем навряд ли сможет избежать, так как это напрямую будет влиять на его конкурентоспособность. Главный инсайт — ИИ может быть дешевле, чем кажется. Дефицит "железа" и высокая стоимость вычислений диктуют переход от гигантских LLM (больших языковых моделей) к SLM (малым языковым моделям). Рынок уже понял, что "стрелять из пушки по воробьям" — дорого и медленно, поэтому сейчас активно появляются маленькие модели, которые способны справиться со стандартными задачами и не так требовательны к инфраструктуре. В ближайшие годы компании будут строить архитектуру агентов, комбинируя модели под разные задачи, для оптимизации экономики внедрения.

ИИ как интеллектуальный интерфейс

Перейти на новый этап "цифровизации" сложно без обновления всех уже существующих систем. Это затратно и поэтому ограничивает бизнес во внедрении искусственного интеллекта. Но сами ИИ-агенты могут стать ключом к решению этой проблемы. Вместо дорогостоящей замены устаревших ERP- (систем планирования ресурсов предприятия) и CRM (систем управления взаимоотношений с клиентами), компании могут использовать ИИ-агентов как "умную прослойку". Агенты возьмут на себя навигацию в сложных интерфейсах старого ПО, позволяя сотрудникам работать с данными через естественный язык, что актуально для российского рынка.