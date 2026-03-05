https://ria.ru/20260305/tranzit-2078713775.html
В Госдуме высказались об угрозе транзита ядерного оружия через Финляндию
В Госдуме высказались об угрозе транзита ядерного оружия через Финляндию - РИА Новости, 05.03.2026
В Госдуме высказались об угрозе транзита ядерного оружия через Финляндию
Вооруженные силы РФ будут более внимательно смотреть в сторону Финляндии на фоне планов Хельсинки снять запрет на транзит ядерного оружия, заявил "Ленте.ру"... РИА Новости, 05.03.2026
В Госдуме высказались об угрозе транзита ядерного оружия через Финляндию
Депутат Колесник: ВС РФ будут внимательнее смотреть в сторону Финляндии