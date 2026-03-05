Трамп раскритиковал Такера Карлсона за его несогласие с операцией в Иране

ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на известного американского журналиста Такера Карлсона из-за его несогласия с военной операцией Вашингтона против Ирана.
"Такер потерял ориентиры… Я знал это уже давно, он не с нами, он не MAGA. Суть MAGA в том, чтобы спасти страну и снова сделать ее великой. Это политика "Америка прежде всего", а Такер не соответствует ни одному из этих критериев. Ему просто не хватает ума, чтобы это осознать", - передает слова Трампа телеканал.
После начала американской операции против Ирана Карлсон в интервью ведущему телеканала ABC Джону Карлу выступил с резким осуждением действий Вашингтона. Журналист не стеснялся в выражениях, назвав военную кампанию "абсолютно отвратительной и злой".
Карлсон, который уже длительное время является сторонником Трампа, не раз критиковал внешний курс второй администрации республиканца, выступая против вмешательства в зарубежные конфликты. Так, он характеризовал поддержку США Украины как "прокси-войну" с Россией, а также предостерегал от любых военных действий против Ирана, считая их губительными для США.
Ранее журналист взял интервью у американского посла в Израиле Майка Хакаби, в ходе которого последний сказал, что Израиль имеет библейское право на земли между рекой Нил в Египте и Евфратом в Сирии и Ираке. Министерства иностранных дел ОАЭ, Египта, Иордании, Индонезии, Пакистана, Турции, Катара, Кувейта, Омана, Бахрейна, Ливана, Сирии и Палестины, а также секретариаты ОИС, ЛАГ и ССАГПЗ уже выразили решительное осуждение и глубокую озабоченность из-за этих слов.