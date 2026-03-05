Рейтинг@Mail.ru
Трамп раскритиковал Такера Карлсона за его несогласие с операцией в Иране
23:53 05.03.2026
Трамп раскритиковал Такера Карлсона за его несогласие с операцией в Иране
Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на известного американского журналиста Такера Карлсона из-за его несогласия с военной операцией Вашингтона... РИА Новости, 05.03.2026
Трамп раскритиковал Такера Карлсона за его несогласие с операцией в Иране

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на известного американского журналиста Такера Карлсона из-за его несогласия с военной операцией Вашингтона против Ирана.
Во время интервью телеканалу ABC американский лидер обвинил Карлсона в непонимании принципа "Сделаем Америку снова великой" (Make America Great Again, MAGA) из-за его резкой критики действий США в Иране.
Трамп заявил, что поддержит курдскую оппозицию при начале операции в Иране
Вчера, 20:44
"Такер потерял ориентиры… Я знал это уже давно, он не с нами, он не MAGA. Суть MAGA в том, чтобы спасти страну и снова сделать ее великой. Это политика "Америка прежде всего", а Такер не соответствует ни одному из этих критериев. Ему просто не хватает ума, чтобы это осознать", - передает слова Трампа телеканал.
После начала американской операции против Ирана Карлсон в интервью ведущему телеканала ABC Джону Карлу выступил с резким осуждением действий Вашингтона. Журналист не стеснялся в выражениях, назвав военную кампанию "абсолютно отвратительной и злой".
Карлсон, который уже длительное время является сторонником Трампа, не раз критиковал внешний курс второй администрации республиканца, выступая против вмешательства в зарубежные конфликты. Так, он характеризовал поддержку США Украины как "прокси-войну" с Россией, а также предостерегал от любых военных действий против Ирана, считая их губительными для США.
Ранее журналист взял интервью у американского посла в Израиле Майка Хакаби, в ходе которого последний сказал, что Израиль имеет библейское право на земли между рекой Нил в Египте и Евфратом в Сирии и Ираке. Министерства иностранных дел ОАЭ, Египта, Иордании, Индонезии, Пакистана, Турции, Катара, Кувейта, Омана, Бахрейна, Ливана, Сирии и Палестины, а также секретариаты ОИС, ЛАГ и ССАГПЗ уже выразили решительное осуждение и глубокую озабоченность из-за этих слов.
Трамп не приемлет кандидатуру сына Али Хаменеи на пост главы Ирана
Вчера, 19:48
 
