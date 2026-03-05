Рейтинг@Mail.ru
Трамп ответил на предложение Зеленского по борьбе с дронами - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:00 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/tramp-2078873667.html
Трамп ответил на предложение Зеленского по борьбе с дронами
Трамп ответил на предложение Зеленского по борьбе с дронами - РИА Новости, 05.03.2026
Трамп ответил на предложение Зеленского по борьбе с дронами
Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что примет помощь любой страны в защите от иранских беспилотников после соответствующего предложения Владимира... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T23:00:00+03:00
2026-03-05T23:00:00+03:00
в мире
сша
иран
ближний восток
владимир зеленский
дональд трамп
вооруженные силы украины
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067114849_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_33281276cbe6e93772e79d3e05b436d3.jpg
https://ria.ru/20260305/tramp-2078850200.html
https://ria.ru/20260305/tram-2078854624.html
сша
иран
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067114849_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_7bdb1e51348550e8e20917c436b3f183.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, ближний восток, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Ближний Восток, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Военная операция США и Израиля против Ирана
Трамп ответил на предложение Зеленского по борьбе с дронами

Трамп заявил, что примет помощь любой страны в защите от иранских беспилотников

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что примет помощь любой страны в защите от иранских беспилотников после соответствующего предложения Владимира Зеленского.
Во вторник Зеленский предложил странам Ближнего Востока, где обострилась обстановка из-за операции США и Израиля против Ирана, некие украинские перехватчики дронов, с помощью которых ВСУ не в состоянии даже надежно защитить объекты в Киеве. При этом взамен он выпрашивал ракеты Patriot. Британская газета Financial Times со ссылкой на источники писала, США и еще как минимум одна страна Персидского залива начали переговоры о закупке украинских дронов-перехватчиков для использования в операции "Эпическая ярость" против Ирана.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Трамп не приемлет кандидатуру сына Али Хаменеи на пост главы Ирана
Вчера, 19:48
"Безусловно, я готов принять помощь от любого государства", - приводит агентство Рейтер ответ Трампа на просьбу прокомментировать предложение Зеленского.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Трамп заявил, что хочет значительно влиять на будущее руководства Ирана
Вчера, 20:17
 
В миреСШАИранБлижний ВостокВладимир ЗеленскийДональд ТрампВооруженные силы УкраиныВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала