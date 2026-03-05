Трамп ответил на предложение Зеленского по борьбе с дронами

ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что примет помощь любой страны в защите от иранских беспилотников после соответствующего предложения Владимира Зеленского.
Во вторник Зеленский предложил странам Ближнего Востока, где обострилась обстановка из-за операции США и Израиля против Ирана, некие украинские перехватчики дронов, с помощью которых ВСУ не в состоянии даже надежно защитить объекты в Киеве. При этом взамен он выпрашивал ракеты Patriot. Британская газета Financial Times со ссылкой на источники писала, США и еще как минимум одна страна Персидского залива начали переговоры о закупке украинских дронов-перехватчиков для использования в операции "Эпическая ярость" против Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.