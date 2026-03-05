Рейтинг@Mail.ru
Трамп назначил нового главу Министерства внутренней безопасности США - РИА Новости, 05.03.2026
21:50 05.03.2026 (обновлено: 22:00 05.03.2026)
Трамп назначил нового главу Министерства внутренней безопасности США
Трамп назначил нового главу Министерства внутренней безопасности США

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о назначении нового главы министерства внутренней безопасности США вместо Кристи Ноэм на фоне инцидентов во время рейдов по борьбе с нелегальной миграцией.
"Я рад объявить, что глубокоуважаемый сенатор Соединённых Штатов от великого штата Оклахома Маркуэйн Маллин станет министром внутренней безопасности США с 31 марта 2026 года", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Трамп добавил, что Ноэм станет спецпосланником по инициативе "Щит Америки", о которой будет объявлено в субботу во Флориде.
Начавшийся в январе массовый рейд против нелегальных мигрантов в Миннесоте привел к двум смертельным случаям: 7 января офицер ICE смертельно ранил женщину, которая якобы пыталась его задавить на машине, а 24 января был застрелен еще один протестующий, что спровоцировало еще более агрессивную волну протестов в штате.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Трамп заявил, что переговоры по Украине продолжаются
