Трамп назначил нового главу Министерства внутренней безопасности США

ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о назначении нового главы министерства внутренней безопасности США вместо Кристи Ноэм на фоне инцидентов во время рейдов по борьбе с нелегальной миграцией.

Начавшийся в январе массовый рейд против нелегальных мигрантов в Миннесоте привел к двум смертельным случаям: 7 января офицер ICE смертельно ранил женщину, которая якобы пыталась его задавить на машине, а 24 января был застрелен еще один протестующий, что спровоцировало еще более агрессивную волну протестов в штате.