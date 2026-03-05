https://ria.ru/20260305/tramp-2078860478.html
Трамп заявил, что переговоры по Украине продолжаются
Трамп заявил, что переговоры по Украине продолжаются - РИА Новости, 05.03.2026
Трамп заявил, что переговоры по Украине продолжаются
Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры об урегулировании украинского конфликта продолжаются, не приведя дополнительных подробностей. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T21:01:00+03:00
2026-03-05T21:01:00+03:00
2026-03-05T21:01:00+03:00
в мире
сша
иран
украина
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076258035_0:58:3070:1785_1920x0_80_0_0_4daf6021f6f9024a53c5439dd6cf310d.jpg
https://ria.ru/20260305/tramp-2078853221.html
сша
иран
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076258035_245:0:2974:2047_1920x0_80_0_0_4285a3c502eeb2fcee8161930ed3e3e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, украина, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Украина, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
Трамп заявил, что переговоры по Украине продолжаются
Трамп заявил, что переговоры по Украине продолжаются, не приведя подробностей