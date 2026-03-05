Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что поддержит курдскую оппозицию при начале операции в Иране
20:44 05.03.2026
Трамп заявил, что поддержит курдскую оппозицию при начале операции в Иране
Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает курдскую оппозицию в случае их решения начать наземную операцию в Иране. РИА Новости, 05.03.2026
Трамп заявил, что поддержит курдскую оппозицию при начале операции в Иране

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает курдскую оппозицию в случае их решения начать наземную операцию в Иране.
"Я думаю, что это замечательно, что они хотят это сделать, я только за", - сказал Трамп в интервью агентству Рейтер.
Трамп добавил, что не может сказать, предоставят ли или уже предлагали ли Соединенные Штаты воздушную поддержку для любого курдского наступления.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Трамп каждый день говорит с Нетаньяху о конфликте с Ираном
Заголовок открываемого материала