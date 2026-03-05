https://ria.ru/20260305/tramp-2078858856.html
Трамп заявил, что поддержит курдскую оппозицию при начале операции в Иране
Трамп заявил, что поддержит курдскую оппозицию при начале операции в Иране - РИА Новости, 05.03.2026
Трамп заявил, что поддержит курдскую оппозицию при начале операции в Иране
Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает курдскую оппозицию в случае их решения начать наземную операцию в Иране. РИА Новости, 05.03.2026
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
иран
в мире
сша
иран
сша
Трамп заявил, что поддержит курдскую оппозицию при начале операции в Иране
Трамп поддержит курдскую оппозицию, если они начнут наземную операцию в Иране