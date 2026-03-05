https://ria.ru/20260305/tramp-2078855937.html
Трамп каждый день говорит с Нетаньяху о конфликте с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что каждый день говорит с израильским премьером Биньямином Нетаньяху о ситуации вокруг Ирана. РИА Новости, 05.03.2026
Трамп каждый день говорит с Нетаньяху о конфликте с Ираном
