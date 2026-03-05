Рейтинг@Mail.ru
Президент Израиля должен помиловать Нетаньяху, заявил Трамп
20:25 05.03.2026 (обновлено: 20:38 05.03.2026)
https://ria.ru/20260305/tramp-2078855844.html
Президент Израиля должен помиловать Нетаньяху, заявил Трамп
Президент Израиля должен помиловать Нетаньяху, заявил Трамп - РИА Новости, 05.03.2026
Президент Израиля должен помиловать Нетаньяху, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Израиля Ицхак Герцог должен помиловать израильского премьера Биньямина Нетаньяху на фоне продолжающихся... РИА Новости, 05.03.2026
израиль
в мире
сша
биньямин нетаньяху
дональд трамп
ицхак герцог
тель-авив
израиль
сша
тель-авив
израиль, в мире, сша, биньямин нетаньяху, дональд трамп, ицхак герцог, тель-авив
Израиль, В мире, США, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, Ицхак Герцог, Тель-Авив
Президент Израиля должен помиловать Нетаньяху, заявил Трамп

Трамп: президент Израиля должен помиловать Нетаньяху

© AP Photo / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп выступает в парламенте Израиля
Президент США Дональд Трамп выступает в парламенте Израиля
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп выступает в парламенте Израиля. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Израиля Ицхак Герцог должен помиловать израильского премьера Биньямина Нетаньяху на фоне продолжающихся судебных разбирательств против него.
Ранее Герцог заявил, что решение о помиловании Нетаньяху, в отношении которого в суде рассматриваются несколько дел, будет приниматься строго в соответствии с законом и процедурами, установленными правовой системой, а также по совести.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Трамп каждый день говорит с Нетаньяху о конфликте с Ираном
Вчера, 20:25
"Этому президенту (Герцогу - ред.) лучше помиловать его (Нетаньяху - ред.) прямо сейчас", - заявил Трамп в интервью порталу Axios.
Трамп также заявил, что отказывается встречаться с президентом Израиля до тех пор, пока тот не помилует Нетаньяху. По его словам, Герцог пять раз за прошедший год обещал ему помиловать Нетаньяху, но так и не сдержал обещание. Источник портала в Израиле опроверг слова американского лидера, заявив, что ему никогда не давали подобных обещаний.
В декабре 2024 года в окружном суде Тель-Авива начались слушания по давним делам против израильского премьера. В отношении Нетаньяху расследуются несколько уголовных дел. Самые серьезные обвинения в получении взятки выдвинуты по так называемому "делу 4000" о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Трамп назвал Зеленского препятствием к миру на Украине
Вчера, 20:06
 
