Президент Израиля должен помиловать Нетаньяху, заявил Трамп

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Израиля Ицхак Герцог должен помиловать израильского премьера Биньямина Нетаньяху на фоне продолжающихся судебных разбирательств против него.
Трамп также заявил, что отказывается встречаться с президентом Израиля до тех пор, пока тот не помилует Нетаньяху. По его словам, Герцог пять раз за прошедший год обещал ему помиловать Нетаньяху, но так и не сдержал обещание. Источник портала в Израиле опроверг слова американского лидера, заявив, что ему никогда не давали подобных обещаний.
В декабре 2024 года в окружном суде Тель-Авива начались слушания по давним делам против израильского премьера. В отношении Нетаньяху расследуются несколько уголовных дел. Самые серьезные обвинения в получении взятки выдвинуты по так называемому "делу 4000" о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla.