Трамп подтвердил контакты между США и Кубой
Президент США Дональд Трамп подтвердил продолжающиеся контакты между США и Кубой, выразив мнение, что Гавана нуждается в помощи. РИА Новости, 05.03.2026
в мире, сша, куба, дональд трамп, гавана
Трамп подтвердил контакты между США и Кубой
