Трамп назвал Зеленского препятствием к миру на Украине
Трамп назвал Зеленского препятствием к миру на Украине - РИА Новости, 05.03.2026
Трамп назвал Зеленского препятствием к миру на Украине
Владимир Зеленский стал преградой для урегулирования конфликта на Украине, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 05.03.2026
Трамп назвал Зеленского препятствием к миру на Украине
Трамп назвал Зеленского преградой на пути к миру на Украине