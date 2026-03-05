Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал Зеленского препятствием к миру на Украине - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:06 05.03.2026 (обновлено: 23:00 05.03.2026)
https://ria.ru/20260305/tramp-2078853221.html
Трамп назвал Зеленского препятствием к миру на Украине
Трамп назвал Зеленского препятствием к миру на Украине - РИА Новости, 05.03.2026
Трамп назвал Зеленского препятствием к миру на Украине
Владимир Зеленский стал преградой для урегулирования конфликта на Украине, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T20:06:00+03:00
2026-03-05T23:00:00+03:00
в мире
дональд трамп
владимир зеленский
сша
специальная военная операция на украине
украина
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2078010346_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8821ada43ec0b5507ffa1d4f09b73aed.jpg
https://ria.ru/20260305/lavrov-2078752903.html
https://ria.ru/20260220/zelenskiy-2075626208.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2078010346_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_39ca81ac01ff7d810d106ac9765095e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дональд трамп, владимир зеленский, сша, украина, россия, владимир путин
В мире, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, США, Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Путин
Трамп назвал Зеленского препятствием к миру на Украине

Трамп назвал Зеленского преградой на пути к миру на Украине

© AP Photo / Jose Luis MaganaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© AP Photo / Jose Luis Magana
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 5 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский стал преградой для урегулирования конфликта на Украине, заявил президент США Дональд Трамп.
«

"Немыслимо, что именно он (Зеленский. — Прим. ред.) является препятствием (для мира на Украине. — Прим. ред.)", — приводит Politico его слова.

Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Лавров заявил о прогрессе в переговорах по Украине
Вчера, 14:47
Трамп добавил, что у главы киевского режима осталось еще меньше козырей, и призвал его пойти на сделку. При этом американский президент заявил, что Владимир Путин готов заключить соглашение.
Как отмечает издание, хозяин Белого дома снова выразил недовольство Зеленским.
С начала года представители России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля. Глава российской делегации Владимир Мединский назвал его тяжелым, но деловым.
Как рассказал источник РИА Новости, стороны не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Парировать невозможно: Зеленский потешается, что Россия не ответит ничем
20 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДональд ТрампВладимир ЗеленскийСШАУкраинаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала