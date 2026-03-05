Трамп не приемлет кандидатуру сына Али Хаменеи на пост главы Ирана

ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает неприемлемой кандидатуру сына убитого верховного лидера Ирана Али Хаменеи на пост руководителя исламской республики.
В среду газета Financial Times сообщила, что наиболее вероятный кандидат на пост лидера Ирана - Моджтаба Хаменеи, сын убитого Али Хаменеи. Также в качестве кандидатов рассматривают члена временного руководящего совета Алирезу Арафи и Хасана Хомейни - внука первого верховного лидера Ирана.
Президент США добавил, что не примет любого лидера Ирана, который продолжит политику покойного Али Хаменеи. По словам Трампа, такое развитие событий вынудило бы Соединенные Штаты снова начать боевые действия через пять лет.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.