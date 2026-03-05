Рейтинг@Mail.ru
Трамп не приемлет кандидатуру сына Али Хаменеи на пост главы Ирана - РИА Новости, 05.03.2026
19:48 05.03.2026
Трамп не приемлет кандидатуру сына Али Хаменеи на пост главы Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает неприемлемой кандидатуру сына убитого верховного лидера Ирана Али Хаменеи на пост руководителя исламской... РИА Новости, 05.03.2026
в мире
иран
сша
израиль
али хаменеи
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, иран, сша, израиль, али хаменеи, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Али Хаменеи, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
Трамп заявил, что не приемлет кандидатуру сына Али Хаменеи на пост главы Ирана

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает неприемлемой кандидатуру сына убитого верховного лидера Ирана Али Хаменеи на пост руководителя исламской республики.
В среду газета Financial Times сообщила, что наиболее вероятный кандидат на пост лидера Ирана - Моджтаба Хаменеи, сын убитого Али Хаменеи. Также в качестве кандидатов рассматривают члена временного руководящего совета Алирезу Арафи и Хасана Хомейни - внука первого верховного лидера Ирана.
Трамп заявил, что хочет лично участвовать в процессе выбора лидера Ирана
Вчера, 19:23
"Сын Хаменеи для меня неприемлем. Мы хотим человека, который принесет гармонию и мир в Иран", - сказал Трамп изданию Axios.
Президент США добавил, что не примет любого лидера Ирана, который продолжит политику покойного Али Хаменеи. По словам Трампа, такое развитие событий вынудило бы Соединенные Штаты снова начать боевые действия через пять лет.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Трамп предложил курдам воздушное прикрытие от США, утверждает WP
Вчера, 15:46
 
