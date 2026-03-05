Рейтинг@Mail.ru
Трамп разочарован Стармером и Британией - РИА Новости, 05.03.2026
19:25 05.03.2026
Трамп разочарован Стармером и Британией
Президент США Дональд Трамп признался, что очень разочарован Великобританией и ее премьер-министром Киром Стармером из-за первоначального отказа Лондона...
в мире
сша
иран
великобритания
дональд трамп
уинстон черчилль
кир стармер
военная операция сша и израиля против ирана
сша
иран
великобритания
в мире, сша, иран, великобритания, дональд трамп, уинстон черчилль, кир стармер, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Великобритания, Дональд Трамп, Уинстон Черчилль, Кир Стармер, Военная операция США и Израиля против Ирана
Трамп разочарован Стармером и Британией

Трамп признался, что очень разочарован Стармером и Великобританией

ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался, что очень разочарован Великобританией и ее премьер-министром Киром Стармером из-за первоначального отказа Лондона оказывать поддержку американским военным в конфликте Соединенных Штатов и Израиля с Ираном.
"Великобритания очень разочаровывает. Его (Стармера - ред.) поведение было очень разочаровывающим", - заявил американский лидер в интервью газете New York Post.
По словам Трампа, Стармер должен был без вопросов и колебаний предоставить США военные базы.
"Нам определенно следовало бы полагаться на них. Я был очень удивлен Киром. Очень разочарован", - подчеркнул президент США и добавил, что не считает Стармера бывшим британским премьером Уинстоном Черчиллем.
Ранее Трамп уже признался, что Стармер - "это не Уинстон Черчилль". Так американский лидер прокомментировал первоначальный отказ Лондона предоставить военным США британскую базу на острове Диего-Гарсия в Индийском океане для посадки стратегических бомбардировщиков.
Стармер в воскресенье сообщил, что Великобритания приняла просьбу США использовать ее военные базы для нанесения ударов по складам ракет в Иране. Трамп счел, что принятие решения заняло у британского премьера "слишком много времени" .
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
