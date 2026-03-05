Трамп разочарован Стармером и Британией

ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался, что очень разочарован Великобританией и ее премьер-министром Киром Стармером из-за первоначального отказа Лондона оказывать поддержку американским военным в конфликте Соединенных Штатов и Израиля с Ираном.