Трамп начал закрытый брифинг на фоне военной операции против Ирана - РИА Новости, 05.03.2026
19:01 05.03.2026
Трамп начал закрытый брифинг на фоне военной операции против Ирана
Президент США Дональд Трамп начал закрытый брифинг с представителями разведсообщества на фоне продолжающейся американо-израильской операции против Ирана,... РИА Новости, 05.03.2026
в мире
иран
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, иран, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
Трамп начал закрытый брифинг на фоне военной операции против Ирана

Трамп проводит закрытый брифинг на фоне операции против Ирана

© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп начал закрытый брифинг с представителями разведсообщества на фоне продолжающейся американо-израильской операции против Ирана, следует из обнародованного ранее графика главы государства.
Встреча проходит в Белом доме с 11.00 по времени Вашингтона (19.00 мск). Как и предыдущие мероприятия такого рода, разведбрифинг организован в закрытом для прессы режиме.
Позднее в четверг в 16.00 по местному времени (00.00 мск пятницы) Трамп примет в Белом доме действующего чемпиона американской футбольной лиги MLS — клуб "Интер Майами". Встреча запланирована в открытом для прессы формате.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Трамп назвал Испанию "лузером", враждебно настроенным к НАТО
Вчера, 18:46
Трамп назвал Испанию "лузером", враждебно настроенным к НАТО
Вчера, 18:46
 
В мире, Иран, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
