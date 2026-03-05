https://ria.ru/20260305/tramp-2078842107.html
Трамп начал закрытый брифинг на фоне военной операции против Ирана
Президент США Дональд Трамп начал закрытый брифинг с представителями разведсообщества на фоне продолжающейся американо-израильской операции против Ирана,... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T19:01:00+03:00
в мире
иран
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
Трамп начал закрытый брифинг на фоне военной операции против Ирана
