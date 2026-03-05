Трамп назвал Испанию "лузером", враждебно настроенным к НАТО

ВАШИНГТОН, 5 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал Испанию "лузером" из-за отказа предоставить военные базы для атак по Ирану и повысить оборонные расходы.
"У нас есть множество победителей, но Испания — это лузер", — сказал он в интервью газете New York Post.
"И мы тоже не собираемся быть командным игроком с Испанией", — добавил Трамп.
Мадрид ранее не разрешил использовать свои базы для атак на Иран. Тогда президент США Дональд Трамп пригрозил прекратить торговлю с Испанией из-за отказа нарастить оборонные расходы. Представитель Белого дома Каролин Левитт заявила, что после этого королевство согласилось на сотрудничество с американскими военными.
В свою очередь, министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес опроверг эти высказывания, отметив, что военная операция против Ирана носит односторонний характер и не имеет международного мандата. По его словам, эту позицию разделяют несколько стран Евросоюза. Глава МИД также добавил, что вопрос о смене власти в исламской республике должен решать исключительно иранский народ.
Атака на Иран
В субботу США и Израиль начали операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон же пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
Тегеран в ответ наносит удары по израильской территории и американским объектам на Ближнем Востоке. Вскоре Трамп признал, что операция может затянуться. Президент Владимир Путин подчеркивал, что агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Он призвал стороны вернуться к диалогу.