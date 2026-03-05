Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал Испанию "лузером", враждебно настроенным к НАТО
18:46 05.03.2026 (обновлено: 19:29 05.03.2026)
Трамп назвал Испанию "лузером", враждебно настроенным к НАТО
Трамп назвал Испанию "лузером", враждебно настроенным к НАТО
Президент США Дональд Трамп назвал Испанию "лузером" из-за отказа предоставить военные базы для атак по Ирану и повысить оборонные расходы. РИА Новости, 05.03.2026
Трамп назвал Испанию "лузером", враждебно настроенным к НАТО

Трамп назвал Испанию лузером, враждебно настроенным по отношению к НАТО

ВАШИНГТОН, 5 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал Испанию "лузером" из-за отказа предоставить военные базы для атак по Ирану и повысить оборонные расходы.
«
"У нас есть множество победителей, но Испания — это лузер", — сказал он в интервью газете New York Post.
Флаг Испании - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Испания обвинила США в искажении позиции Мадрида по Ирану
Вчера, 16:06
Трамп также выразил мнение, что Испания — "некомандный игрок", настроенный очень враждебно по отношению к НАТО.
«
"И мы тоже не собираемся быть командным игроком с Испанией", — добавил Трамп.
Мадрид ранее не разрешил использовать свои базы для атак на Иран. Тогда президент США Дональд Трамп пригрозил прекратить торговлю с Испанией из-за отказа нарастить оборонные расходы. Представитель Белого дома Каролин Левитт заявила, что после этого королевство согласилось на сотрудничество с американскими военными.
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Иран готов к наземной операции США, заявил секретарь Совбеза
Вчера, 17:45
В свою очередь, министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес опроверг эти высказывания, отметив, что военная операция против Ирана носит односторонний характер и не имеет международного мандата. По его словам, эту позицию разделяют несколько стран Евросоюза. Глава МИД также добавил, что вопрос о смене власти в исламской республике должен решать исключительно иранский народ.

Атака на Иран

В субботу США и Израиль начали операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон же пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
Тегеран в ответ наносит удары по израильской территории и американским объектам на Ближнем Востоке. Вскоре Трамп признал, что операция может затянуться. Президент Владимир Путин подчеркивал, что агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Он призвал стороны вернуться к диалогу.
Иранский ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
"Полностью рухнет". СМИ раскрыли роковую ошибку США при атаке на Иран
Вчера, 16:47
 
ИспанияНАТОВ миреМадридСШАДональд ТрампКаролин ЛевиттИранХосе Мануэль Альбарес
 
 
