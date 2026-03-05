Трамп назвал Стармера неудачником из-за позиции Лондона по Ирану, пишут СМИ

ЛОНДОН, 5 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал британского премьера Кира Стармера неудачником на фоне недовольства нерешительностью Лондона по Ирану, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.
В среду Трамп признался, что неприятно удивлен Стармером в операции против Ирана, отметив, что "это не Уинстон Черчилль". Так американский лидер прокомментировал первоначальный отказ Лондона предоставлять военным США британскую базу на острове Диего-Гарсия в Индийском океане для посадки стратегических бомбардировщиков.
Стармер лишь в воскресенье сообщил, что Великобритания приняла просьбу США использовать ее военные базы для нанесения ударов по складам ракет в Иране. Тогда американо-израильская операция против Ирана уже шла. Позднее, оценивая решение Стармера изменить свою позицию касаемо использования США базы, Трамп заявил: "Это полезно. Но это заняло слишком много времени. Слишком много времени".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля.