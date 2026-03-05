Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал Стармера неудачником из-за позиции Лондона по Ирану, пишут СМИ - РИА Новости, 05.03.2026
17:03 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/tramp-2078809633.html
Трамп назвал Стармера неудачником из-за позиции Лондона по Ирану, пишут СМИ
Трамп назвал Стармера неудачником из-за позиции Лондона по Ирану, пишут СМИ - РИА Новости, 05.03.2026
Трамп назвал Стармера неудачником из-за позиции Лондона по Ирану, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп назвал британского премьера Кира Стармера неудачником на фоне недовольства нерешительностью Лондона по Ирану, сообщает газета... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T17:03:00+03:00
2026-03-05T17:03:00+03:00
в мире
иран
сша
лондон
дональд трамп
кир стармер
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
лондон
в мире, иран, сша, лондон, дональд трамп, кир стармер, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Лондон, Дональд Трамп, Кир Стармер, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
Трамп назвал Стармера неудачником из-за позиции Лондона по Ирану, пишут СМИ

Telegraph: Трамп назвал Стармера неудачником на фоне позиции Британии по Ирану

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
ЛОНДОН, 5 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал британского премьера Кира Стармера неудачником на фоне недовольства нерешительностью Лондона по Ирану, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.
"Трамп начал называть Стармера неудачником. Он сказал это на ужине с друзьями. Он просто считает, что у Стармера больше нет будущего", - цитирует газета источник.
Дональд Трамп и Фридрих Мерц во время встречи в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Мерц спрашивал Трампа об окончании конфликта с Ираном, пишет NYT
Вчера, 13:11
В среду Трамп признался, что неприятно удивлен Стармером в операции против Ирана, отметив, что "это не Уинстон Черчилль". Так американский лидер прокомментировал первоначальный отказ Лондона предоставлять военным США британскую базу на острове Диего-Гарсия в Индийском океане для посадки стратегических бомбардировщиков.
Стармер лишь в воскресенье сообщил, что Великобритания приняла просьбу США использовать ее военные базы для нанесения ударов по складам ракет в Иране. Тогда американо-израильская операция против Ирана уже шла. Позднее, оценивая решение Стармера изменить свою позицию касаемо использования США базы, Трамп заявил: "Это полезно. Но это заняло слишком много времени. Слишком много времени".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Трамп поблагодарил генсека НАТО за поддержку операции в Иране
Вчера, 08:57
 
В миреИранСШАЛондонДональд ТрампКир СтармерАли ХаменеиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
