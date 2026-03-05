Рейтинг@Mail.ru
05.03.2026
15:46 05.03.2026
Трамп предложил курдам воздушное прикрытие от США, утверждает WP
Американский президент Дональд Трамп предложил воздушное прикрытие США и другую поддержку иранским курдам в случае их попытки установить контроль над частью... РИА Новости, 05.03.2026
в мире, иран, сша, ирак, дональд трамп, каролин левитт, центральное разведывательное управление (цру), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Ирак, Дональд Трамп, Каролин Левитт, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Военная операция США и Израиля против Ирана
Трамп предложил курдам воздушное прикрытие от США, утверждает WP

WP: Трамп предложил курдам воздушное прикрытие от США и другую поддержку

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп предложил воздушное прикрытие США и другую поддержку иранским курдам в случае их попытки установить контроль над частью западного Ирана, утверждает газета Washington Post со ссылкой на источники, при этом Белый дом отрицает наличие планов задействовать курдов для своей операции.
В среду телеканал CNN сообщал о возможном участии сил иранской курдской оппозиции в наземной операции на западе Ирана в ближайшие дни. Как утверждает телеканал, ЦРУ якобы работает над вооружением курдских сил. При этом пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Трамп не обсуждал с представителями курдской оппозиции возможность предоставления им вооружения, сообщения СМИ о подобном ложны.
Дональд Трамп и Фридрих Мерц во время встречи в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Мерц спрашивал Трампа об окончании конфликта с Ираном, пишет NYT
Вчера, 13:11
"Президент Дональд Трамп в ходе телефонных разговоров с лидерами курдского меньшинства в Иране и соседнем Ираке на этой неделе предложил "широкое воздушное прикрытие США" и другую поддержку... в захвате западного Ирана", - говорится в публикации Washington Post со ссылкой на несколько человек, знакомых с ситуацией.
По словам одного из собеседников издания из региона, Трамп заявил, что курды должны выбрать свою сторону в конфликте.
В четверг телеканал Fox News со ссылкой на неназванного чиновника США утверждал, что иракские курды начали наземное наступление в Иране. Сообщения о наступлении не соответствуют действительности, позднее заявил замглавы офиса премьера Иракского Курдистана Азиз Ахмад.
Истребитель F-15 - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
США опровергли заявления Тегерана о якобы сбитом истребителе F-15
Вчера, 14:56
 
