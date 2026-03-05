Трамп предложил курдам воздушное прикрытие от США, утверждает WP

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп предложил воздушное прикрытие США и другую поддержку иранским курдам в случае их попытки установить контроль над частью западного Ирана, утверждает газета Washington Post со ссылкой на источники, при этом Белый дом отрицает наличие планов задействовать курдов для своей операции.
В среду телеканал CNN сообщал о возможном участии сил иранской курдской оппозиции в наземной операции на западе Ирана в ближайшие дни. Как утверждает телеканал, ЦРУ якобы работает над вооружением курдских сил. При этом пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Трамп не обсуждал с представителями курдской оппозиции возможность предоставления им вооружения, сообщения СМИ о подобном ложны.
"Президент Дональд Трамп в ходе телефонных разговоров с лидерами курдского меньшинства в Иране и соседнем Ираке на этой неделе предложил "широкое воздушное прикрытие США" и другую поддержку... в захвате западного Ирана", - говорится в публикации Washington Post со ссылкой на несколько человек, знакомых с ситуацией.
По словам одного из собеседников издания из региона, Трамп заявил, что курды должны выбрать свою сторону в конфликте.
В четверг телеканал Fox News со ссылкой на неназванного чиновника США утверждал, что иракские курды начали наземное наступление в Иране. Сообщения о наступлении не соответствуют действительности, позднее заявил замглавы офиса премьера Иракского Курдистана Азиз Ахмад.