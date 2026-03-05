Рейтинг@Mail.ru
Трамп поблагодарил генсека НАТО за поддержку операции в Иране - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:57 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/tramp-2078650347.html
Трамп поблагодарил генсека НАТО за поддержку операции в Иране
Трамп поблагодарил генсека НАТО за поддержку операции в Иране - РИА Новости, 05.03.2026
Трамп поблагодарил генсека НАТО за поддержку операции в Иране
Президент США Дональд Трамп в четверг поблагодарил генсека НАТО Марка Рютте за поддержку операции Соединенных Штатов в Иране. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T08:57:00+03:00
2026-03-05T08:57:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
марк рютте
дональд трамп
нато
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029164000_0:81:1690:1032_1920x0_80_0_0_a6757ad7fa00df5908a029a36ecb0e52.jpg
https://ria.ru/20260305/tramp-2078598884.html
https://ria.ru/20260305/iran-2078560117.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029164000_103:0:1587:1113_1920x0_80_0_0_65acc8cba1dd69450081582df92513e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, марк рютте, дональд трамп, нато, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Марк Рютте, Дональд Трамп, НАТО, Военная операция США и Израиля против Ирана
Трамп поблагодарил генсека НАТО за поддержку операции в Иране

Трамп поблагодарил генсека НАТО Рютте за поддержку операции в Иране

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг поблагодарил генсека НАТО Марка Рютте за поддержку операции Соединенных Штатов в Иране.
Ранее Рютте заявил в интервью телеканалу Newsmax о масштабной поддержке союзниками действий США против Ирана и борьбе альянса с иранским правительством. Он также отметил, что НАТО готова к возможному задействованию статьи 5 договора организации о коллективной обороне в контексте войны против Ирана.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
У Трампа осталась последняя надежда на победу над Ираном
Вчера, 08:00
"Спасибо нашему замечательному генеральному секретарю НАТО", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
К публикации президент прикрепил ссылку на интервью Рютте американскому телеканалу.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Дым в Тегеране после ракетного удара - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
"Не учел главного". Почему у Трампа все пошло не по плану
Вчера, 08:00
 
В миреИранСШАИзраильМарк РюттеДональд ТрампНАТОВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала