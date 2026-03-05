https://ria.ru/20260305/tramp-2078650347.html
Трамп поблагодарил генсека НАТО за поддержку операции в Иране
Трамп поблагодарил генсека НАТО за поддержку операции в Иране - РИА Новости, 05.03.2026
Трамп поблагодарил генсека НАТО за поддержку операции в Иране
Президент США Дональд Трамп в четверг поблагодарил генсека НАТО Марка Рютте за поддержку операции Соединенных Штатов в Иране. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T08:57:00+03:00
Трамп поблагодарил генсека НАТО за поддержку операции в Иране
Трамп поблагодарил генсека НАТО Рютте за поддержку операции в Иране