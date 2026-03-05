https://ria.ru/20260305/tramp-2078623063.html
В Белом доме объяснили, почему Трамп санкционировал удар по Ирану
В Белом доме объяснили, почему Трамп санкционировал удар по Ирану - РИА Новости, 05.03.2026
В Белом доме объяснили, почему Трамп санкционировал удар по Ирану
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп санкционировал удар по Ирану, поскольку якобы предчувствовал неизбежную... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T01:53:00+03:00
2026-03-05T01:53:00+03:00
2026-03-05T01:53:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
каролин левитт
дональд трамп
марко рубио
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072770086_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f2d895b233c90afa81a104ab8d034710.jpg
https://ria.ru/20260304/tramp-2078610936.html
https://ria.ru/20260303/dzhikhad-2078264758.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072770086_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_c53b04babcd80fab016fe9c72fddb805.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, израиль, каролин левитт, дональд трамп, марко рубио, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Каролин Левитт, Дональд Трамп, Марко Рубио, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Белом доме объяснили, почему Трамп санкционировал удар по Ирану
Левитт: Трамп нанес удар по Ирану из-за предчувствий атаки на объекты США