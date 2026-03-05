Рейтинг@Mail.ru
В Белом доме объяснили, почему Трамп санкционировал удар по Ирану - РИА Новости, 05.03.2026
01:53 05.03.2026
В Белом доме объяснили, почему Трамп санкционировал удар по Ирану
В Белом доме объяснили, почему Трамп санкционировал удар по Ирану - РИА Новости, 05.03.2026
В Белом доме объяснили, почему Трамп санкционировал удар по Ирану
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп санкционировал удар по Ирану, поскольку якобы предчувствовал неизбежную... РИА Новости, 05.03.2026
В Белом доме объяснили, почему Трамп санкционировал удар по Ирану

Левитт: Трамп нанес удар по Ирану из-за предчувствий атаки на объекты США

© REUTERS / Al Drago Белый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© REUTERS / Al Drago
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп санкционировал удар по Ирану, поскольку якобы предчувствовал неизбежную атаку на американские объекты в регионе.
"У президента было предчувствие, опять же, основанное на фактах, что Иран собирается нанести удар по Соединенным Штатам, по нашим активам в регионе, и на основании совокупности этих причин он принял решение начать операцию "Эпическая ярость", - сказала Левитт во время брифинга в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Трамп оценил ход американской операции против Ирана на 15 из 10
4 марта, 23:33
4 марта, 23:33
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон, принимая решение о сроках атаки на Иран, учитывали якобы планирующийся удар Израиля и возможный ответ на него.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США.
Верующий во время намаза в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул-Шариф в Казани - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Джихад: что это такое и какие виды существуют
3 марта, 18:35
3 марта, 18:35
 
В миреИранСШАИзраильКаролин ЛевиттДональд ТрампМарко РубиоВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
