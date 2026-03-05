Советники Трампа торопят его объявить о победе над Ираном, пишут СМИ

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Советники президента США Дональда Трампа убеждают его как можно скорее объявить о победе над Ираном, сообщает телеканал CNN.
"Хотя Трамп воспринял скорый прогресс (операции против Ирана – ред.) как знак того, что общественность может поддержать длительное наступление, некоторые советники и близкие союзники негласно выступают за обратное, призывая его ускорить сроки и объявить победу так скоро, насколько он реалистично может", - указывает телеканал.
По его данным, советники Трампа опасаются политических рисков для американского лидера в случае затяжной операции США против Ирана.
CNN подчеркивает, что удары США по Ирану вызвали разногласия даже в рядах поддерживающего его движения "Сделаем Америку снова великой".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате атаки был убит верховный лидер Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.