Рейтинг@Mail.ru
Советники Трампа торопят его объявить о победе над Ираном, пишут СМИ - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:48 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/tramp-2078622646.html
Советники Трампа торопят его объявить о победе над Ираном, пишут СМИ
Советники Трампа торопят его объявить о победе над Ираном, пишут СМИ - РИА Новости, 05.03.2026
Советники Трампа торопят его объявить о победе над Ираном, пишут СМИ
Советники президента США Дональда Трампа убеждают его как можно скорее объявить о победе над Ираном, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T01:48:00+03:00
2026-03-05T01:48:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076258013_0:54:2047:1205_1920x0_80_0_0_7d517e0075a6c16b0af76353ca6f05ad.jpg
https://ria.ru/20260304/tramp-2078610936.html
https://ria.ru/20260304/iran-2078609157.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076258013_0:0:2047:1535_1920x0_80_0_0_b59c7e239d8857674ff7e584d77a11d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
Советники Трампа торопят его объявить о победе над Ираном, пишут СМИ

CNN: советники Трампа призывают его скорее объявить о победе над Ираном

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Советники президента США Дональда Трампа убеждают его как можно скорее объявить о победе над Ираном, сообщает телеканал CNN.
"Хотя Трамп воспринял скорый прогресс (операции против Ирана – ред.) как знак того, что общественность может поддержать длительное наступление, некоторые советники и близкие союзники негласно выступают за обратное, призывая его ускорить сроки и объявить победу так скоро, насколько он реалистично может", - указывает телеканал.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Трамп оценил ход американской операции против Ирана на 15 из 10
4 марта, 23:33
По его данным, советники Трампа опасаются политических рисков для американского лидера в случае затяжной операции США против Ирана.
CNN подчеркивает, что удары США по Ирану вызвали разногласия даже в рядах поддерживающего его движения "Сделаем Америку снова великой".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате атаки был убит верховный лидер Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Дым на месте удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
СМИ рассказали, во сколько обходится операция США против Ирана
4 марта, 23:15
 
В миреИранСШАИзраильДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала