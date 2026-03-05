Рейтинг@Mail.ru
Трамп пояснил лидерам иранских курдов цели войны с Ираном, сообщают СМИ - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:12 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/tramp-2078619703.html
Трамп пояснил лидерам иранских курдов цели войны с Ираном, сообщают СМИ
Трамп пояснил лидерам иранских курдов цели войны с Ираном, сообщают СМИ - РИА Новости, 05.03.2026
Трамп пояснил лидерам иранских курдов цели войны с Ираном, сообщают СМИ
Президент США Дональд Трамп общался с лидерами иранских и иракских курдов на этой неделе и прояснил им цели США в войне против Ирана, сообщает газета Financial... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T01:12:00+03:00
2026-03-05T01:12:00+03:00
в мире
сша
иран
курдистан (иран)
дональд трамп
пит хегсет
центральное разведывательное управление (цру)
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034670084_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_237f89042cf570c6330d293c672bdc3d.jpg
https://ria.ru/20260304/tramp-2078610936.html
https://ria.ru/20260302/iran-2077957574.html
сша
иран
курдистан (иран)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034670084_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_69992f6fae0f64785b8370eec1c2293b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, курдистан (иран), дональд трамп, пит хегсет, центральное разведывательное управление (цру), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Курдистан (Иран), Дональд Трамп, Пит Хегсет, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Военная операция США и Израиля против Ирана
Трамп пояснил лидерам иранских курдов цели войны с Ираном, сообщают СМИ

FT: Трамп объяснил лидерам иранских курдов цели США в войне против Ирана

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп общался с лидерами иранских и иракских курдов на этой неделе и прояснил им цели США в войне против Ирана, сообщает газета Financial Times со ссылкой на два источника.
Ранее министр войны США Пит Хегсет отказался подтвердить сообщения СМИ о планах вооружить курдскую оппозицию для участия в наземной военной операции против Ирана.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Трамп оценил ход американской операции против Ирана на 15 из 10
4 марта, 23:33
"Трамп говорил с лидерами иранских курдов на этой неделе... Трамп также говорил с лидерами иракских курдов, включая Бавела Талабани, главу Патриотического союза Курдистана... Трамп "пояснил цели США в текущей войне", - говорится в публикации издания.
Также газета отмечает, что усилия США по переговорам с курдами были общей американо-израильской инициативой.
В среду телеканал CNN сообщал со ссылкой на неназванного чиновника о возможном участии сил иранской курдской оппозиции в наземной операции на западе Ирана в ближайшие дни. Как утверждает телеканал, ЦРУ якобы работает над вооружением курдских сил с целью разжигания народного восстания в Иране.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате атаки был убит верховный лидер Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Мужчины с флагами Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
"Чем раньше, тем лучше". Союзники США формируют антииранскую коалицию
2 марта, 18:10
 
В миреСШАИранКурдистан (Иран)Дональд ТрампПит ХегсетЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала