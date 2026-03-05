Трамп пояснил лидерам иранских курдов цели войны с Ираном, сообщают СМИ

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп общался с лидерами иранских и иракских курдов на этой неделе и прояснил им цели США в войне против Ирана, сообщает газета Президент США Дональд Трамп общался с лидерами иранских и иракских курдов на этой неделе и прояснил им цели США в войне против Ирана, сообщает газета Financial Times со ссылкой на два источника.

Ранее министр войны США Пит Хегсет отказался подтвердить сообщения СМИ о планах вооружить курдскую оппозицию для участия в наземной военной операции против Ирана.

"Трамп говорил с лидерами иранских курдов на этой неделе... Трамп также говорил с лидерами иракских курдов, включая Бавела Талабани, главу Патриотического союза Курдистана... Трамп "пояснил цели США в текущей войне", - говорится в публикации издания.

Также газета отмечает, что усилия США по переговорам с курдами были общей американо-израильской инициативой.

В среду телеканал CNN сообщал со ссылкой на неназванного чиновника о возможном участии сил иранской курдской оппозиции в наземной операции на западе Ирана в ближайшие дни. Как утверждает телеканал, ЦРУ якобы работает над вооружением курдских сил с целью разжигания народного восстания в Иране.