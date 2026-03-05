https://ria.ru/20260305/tramp-2078619703.html
Трамп пояснил лидерам иранских курдов цели войны с Ираном, сообщают СМИ
2026-03-05T01:12:00+03:00
FT: Трамп объяснил лидерам иранских курдов цели США в войне против Ирана
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп общался с лидерами иранских и иракских курдов на этой неделе и прояснил им цели США в войне против Ирана, сообщает газета Financial Times
со ссылкой на два источника.
Ранее министр войны США Пит Хегсет отказался подтвердить сообщения СМИ о планах вооружить курдскую оппозицию для участия в наземной военной операции против Ирана.
"Трамп говорил с лидерами иранских курдов на этой неделе... Трамп также говорил с лидерами иракских курдов, включая Бавела Талабани, главу Патриотического союза Курдистана... Трамп "пояснил цели США в текущей войне", - говорится в публикации издания.
Также газета отмечает, что усилия США по переговорам с курдами были общей американо-израильской инициативой.
В среду телеканал CNN сообщал со ссылкой на неназванного чиновника о возможном участии сил иранской курдской оппозиции в наземной операции на западе Ирана в ближайшие дни. Как утверждает телеканал, ЦРУ якобы работает над вооружением курдских сил с целью разжигания народного восстания в Иране.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате атаки был убит верховный лидер Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.