Трамп назвал европейцев сосунками за покупку ветрогенераторов у Китая

ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раскритиковал европейцев за приобретение тысяч ветрогенераторов у Китая, назвав их сосунками.
"Много вы видели ветряных электростанций в Китае в последнее время? Они сами производят эти ветряки и впаривают их сосункам в Европе, где их скупают тысячами. Я три года твердил им (европейцам – ред.), что добром это не кончится, и вот теперь они признают, что я был прав", - сказал Трамп во время круглого стола в Белом доме.
Трамп неоднократно заявлял, что зеленая энергетика слишком дорогая и неэффективная, называя ее мошенничеством. Вместо субсидий на ветряки и электромобили американский лидер призывал делать ставку на максимальную добычу нефти и газа, чтобы обеспечить США дешевой энергией и доминирование на рынке высоких технологий, включая ИИ и криптовалюты.