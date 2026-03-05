https://ria.ru/20260305/tram-2078854624.html
Трамп заявил, что хочет значительно влиять на будущее руководства Ирана
Трамп заявил, что хочет значительно влиять на будущее руководства Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении оказывать значительное влияние на руководство Ирана в будущем, пригрозив в противном случае срывом любых... РИА Новости, 05.03.2026
Трамп заявил, что хочет значительно влиять на будущее руководства Ирана
