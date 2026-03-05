Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что хочет значительно влиять на будущее руководства Ирана - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:17 05.03.2026 (обновлено: 20:29 05.03.2026)
https://ria.ru/20260305/tram-2078854624.html
Трамп заявил, что хочет значительно влиять на будущее руководства Ирана
Трамп заявил, что хочет значительно влиять на будущее руководства Ирана - РИА Новости, 05.03.2026
Трамп заявил, что хочет значительно влиять на будущее руководства Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении оказывать значительное влияние на руководство Ирана в будущем, пригрозив в противном случае срывом любых... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T20:17:00+03:00
2026-03-05T20:29:00+03:00
дональд трамп
иран
в мире
военная операция сша и израиля против ирана
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071339907_0:31:3072:1759_1920x0_80_0_0_f24bbe04280f9140e98713630593fe0a.jpg
https://ria.ru/20260305/tramp-2078846948.html
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071339907_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_3e018ce2c4dceeded375624b3badb66f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дональд трамп, иран, в мире, военная операция сша и израиля против ирана, сша
Дональд Трамп, Иран, В мире, Военная операция США и Израиля против Ирана, США
Трамп заявил, что хочет значительно влиять на будущее руководства Ирана

Трамп заявил о намерении значительно влиять на будущее руководство Ирана

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении оказывать значительное влияние на руководство Ирана в будущем, пригрозив в противном случае срывом любых договоренностей с Тегераном об урегулировании конфликта.
"Я собираюсь оказать большое влияние (на будущее руководство Ирана – ред.), иначе никакого урегулирования не будет, потому что мы не собираемся проходить через это снова", - цитирует газета Politico слова Трампа.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Трамп рассказал, кого хочет видеть лидером Ирана
Вчера, 19:33
 
Дональд ТрампИранВ миреВоенная операция США и Израиля против ИранаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала