Зачем ЦРУ и МИ-6 вырыли тайный тоннель под Берлином

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости, Вадим Минеев. В начале 1950-х годов британские и американские спецслужбы предприняли дерзкую операцию: они проложили тоннель под Берлином. Благодаря этому на Запад потекли "ценнейшие" сведения.

Как это произошло? И в чем на самом деле был секрет тоннеля?

Как "Серебро" стало "Золотом"

В конце 1940-х годов советские службы в Австрии и Германии решили перейти с использования радиоканалов на два вида кабельной связи. Один из них — по воздушным кабельным линиям на телеграфных столбах, другой — через подземный кабель.

Вызвано это было тем, что Великобритания и США непрерывно прослушивали эфир как внутри своих стран, так и по всему миру. Самый большой урон это нанесло советской разведке. После перехода на кабель поток разведданных для американцев сократился в разы. В ЦРУ задумались, как найти новую лазейку в железном занавесе.

В 1951-м американцы обратились за помощью к МИ-6, и та раскрыла детали операции "Серебро". Оказалось, что британцы уже несколько лет слушали советские проводные коммуникации в оккупированной Вене, подсоединившись к ним через сеть коротких секретных подземных тоннелей.

Операция была успешной, и полученные разведданные помогли провернуть серию интриг. Тогда МИ-6 и ЦРУ решили провести операцию "Золото", надеясь повторить успех в Берлине.

Советский агент среди своих

В августе 1953 года директору ЦРУ Аллену Даллесу положили на стол план сооружения подземного тоннеля.

© AP Photo Директор ЦРУ Аллен Даллес

Половину тоннеля предполагалось проложить под советской территорией, а в ее конце, где находился советский кабель, установить подслушивающую аппаратуру.

Казалось, успех был гарантирован: абсолютная секретность, большие деньги, вложенные в строительство, и новейшая техника. Но проект провалился еще до своего начала: в 1953-м протоколы секретного совещания, посвященного прокладке, передал резиденту КГБ в Лондоне советский агент Джордж Блейк.

Не подозревая о раннем провале, американцы с англичанами пытались форсировать строительство.

Тоннель в 500 метров

В берлинском районе Альтглинике, где проходила граница американского сектора Берлина, военные США создали корпуса станции подслушивания. От них прорыли 500-метровый тоннель, оборудованный по последнему слову техники.

Это было внушительное сооружение — под землей можно было свободно ходить и даже двигать тележки с аппаратурой.

Тоннель сумели подвести к колодцу, через который тянулись телефонные и телеграфные линии из советского посольства, Верховного командования в Берлине, а также правительственные линии связи ГДР.

В 1955 году прослушка заработала — и на ЦРУ с МИ-6 обрушилась целая лавина разведданных. Каждый день несколько десятков катушек с записью телефонных переговоров отправлялись самолетом в Лондон, где обрабатывались голосовые записи, а телеграфные сообщения отправлялись на дешифровку в США.

Конец операции "Золото"

Весной 1956 года руководство КГБ решило, что дальнейшее существование тоннеля может представлять угрозу интересам безопасности СССР. К тому времени Блейка перевели в резидентуру английской разведки в Берлине, и никакого отношения к тоннелю он уже не имел.

Двадцать первого апреля 1956-го советские и восточногерманские солдаты вскрыли тоннель, созвали журналистов и показали его общественности.

Пресса внутри советского блока и за его пределами обличала "нарушение норм международного права" и "бандитский акт" американской военщины, а газеты наперебой печатали фотографии из тоннеля.

Джордж Блейк еще пять лет оставался вне подозрения, его разоблачили только в 1961-м, приговорив в Великобритании к 42 годам тюремного заключения.