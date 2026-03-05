Рейтинг@Mail.ru
В Тюмени опровергли информацию о хлопках на предприятии - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:10 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/tjumen-2078786898.html
В Тюмени опровергли информацию о хлопках на предприятии
В Тюмени опровергли информацию о хлопках на предприятии - РИА Новости, 05.03.2026
В Тюмени опровергли информацию о хлопках на предприятии
Информация о громких хлопках на одном из предприятий в микрорайоне Антипино города Тюмени не соответствует действительности, сообщили в информационном центре... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T16:10:00+03:00
2026-03-05T16:10:00+03:00
происшествия
тюмень
тюменская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931513083_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_6d221dd174008dd968fc431a80d9febf.jpg
https://ria.ru/20250528/omsk-2019598248.html
тюмень
тюменская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931513083_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d32b02637f88983e18548e670ed03de8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тюмень, тюменская область
Происшествия, Тюмень, Тюменская область
В Тюмени опровергли информацию о хлопках на предприятии

В Тюмени опровергли информацию о хлопках на предприятии в Антипино

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВид на город и пешеходный Мост Влюбленных через реку Тура в Тюмени
Вид на город и пешеходный Мост Влюбленных через реку Тура в Тюмени - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Вид на город и пешеходный Мост Влюбленных через реку Тура в Тюмени. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЮМЕНЬ, 5 мар - РИА Новости. Информация о громких хлопках на одном из предприятий в микрорайоне Антипино города Тюмени не соответствует действительности, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.
"Официально: информация о громких хлопках на одном из предприятий в микрорайоне Антипино города Тюмени не соответствует действительности. Сигналов с предприятия в экстренные службы не поступало. Обстановка спокойная, подтвердили специалисты экстренных служб", - заявили в информцентре.
Ночной Омск - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Стала известна причина "хлопков", прозвучавших в Омске прошедшей ночью
28 мая 2025, 16:59
 
ПроисшествияТюменьТюменская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала