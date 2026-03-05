Рейтинг@Mail.ru
12:04 05.03.2026
В ГД предложили ввести бесплатные звонки в посольства россиянам за рубежом
общество, россия, максут шадаев, госдума рф
Общество, Россия, Максут Шадаев, Госдума РФ
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. В Госдуме предложили ввести бесплатные звонки в посольства для россиян за рубежом, сообщает интернет-издание "Газета.Ru" со ссылкой на документ в его распоряжении.
"Депутат от КПРФ Артем Прокофьев обратился к министру цифрового развития Максуту Шадаеву с предложением дать российским туристам за рубежом право бесплатно звонить в консульства и диппредставительства РФ в других странах", - говорится в статье.
Отмечается, что это предложение последовало в связи с обострением обстановки на Ближнем Востоке.
Как отметил Прокофьев в комментарии "Газете.Ru", российские туристы, у которых нет зарубежных платежных карт, берут с собой на отдых минимум наличных. Парламентарий подчеркнул, что в случаях "форс-мажора", у большинства отдыхающих нет денег на звонки в консульство, в такой ситуации родственники тоже не могут перевести туристам деньги из-за трудностей с платежами за границу. Прокофьев добавил, что в такой ситуации "без помощи государства не обойтись, и именно звонок в консульство в случае ЧС - это первый шаг к спасению".
"В этой связи я предлагаю закрепить за гражданами России право на бесплатные звонки по мобильной связи в консульские учреждения и дипломатические представительства Российской Федерации за пределами страны, при условии осуществления звонка через российских операторов связи", - сказал депутат.
Парламентарий подчеркнул, что самостоятельно добраться до консульств или диппредставительств России за рубежом бывает "не всегда реально". В качестве примера он привел ситуацию на Ближнем Востоке, где туристам добраться до посольств может быть опасно из-за сложившейся ситуации.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. В результате атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
