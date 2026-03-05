В ГД предложили ввести бесплатные звонки в посольства россиянам за рубежом

Как отметил Прокофьев в комментарии "Газете.Ru", российские туристы, у которых нет зарубежных платежных карт, берут с собой на отдых минимум наличных. Парламентарий подчеркнул, что в случаях "форс-мажора", у большинства отдыхающих нет денег на звонки в консульство, в такой ситуации родственники тоже не могут перевести туристам деньги из-за трудностей с платежами за границу. Прокофьев добавил, что в такой ситуации "без помощи государства не обойтись, и именно звонок в консульство в случае ЧС - это первый шаг к спасению".