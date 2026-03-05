Рейтинг@Mail.ru
Италия эвакуировала посольство в Тегеране, сообщил источник
22:33 05.03.2026 (обновлено: 22:36 05.03.2026)
Италия эвакуировала посольство в Тегеране, сообщил источник
италия, тегеран (город), военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Италия, Тегеран (город), Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
© AP Photo / Vahid SalemiИранский флаг на месте удара в Тегеране
Иранский флаг на месте удара в Тегеране. Архивное фото
РИМ, 5 мар - РИА Новости. Италия эвакуировала весь персонал своего посольства в Тегеране, заявил РИА Новости источник в итальянском МИД.
"Вывезен в направлении Азербайджана весь персонал с семьями, около 50 человек", - заявил собеседник агентства.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Глава МИД Ирана заявил о политической поддержке со стороны России и Китая
Италия Тегеран (город) Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
