Италия эвакуировала посольство в Тегеране, сообщил источник
Италия эвакуировала весь персонал своего посольства в Тегеране, заявил РИА Новости источник в итальянском МИД. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T22:36:00+03:00
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
италия, тегеран (город), военная операция сша и израиля против ирана, в мире
