18:57 05.03.2026 (обновлено: 19:41 05.03.2026)
В Тегеране прогремела серия взрывов
Серия взрывов произошла в разных районах Тегерана, передает агентство ISNA. РИА Новости, 05.03.2026
В Тегеране прогремела серия взрывов

ISNA: в разных районах Тегерана прогремела серия взрывов

© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте взрыва в Тегеране
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым на месте взрыва в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 5 мар - РИА Новости. Серия взрывов произошла в разных районах Тегерана, передает агентство ISNA.
Других подробностей оно не привело.
Позже агентство Fars передало, что в восточной части иранской столицы работает ПВО, а агентство ISNA информирует, что восточная часть Тегерана подверглась ракетной атаке.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Иран ударил по месту дислокации военных США в Абу-Даби
