В Тегеране прогремела серия взрывов
В Тегеране прогремела серия взрывов
В Тегеране прогремела серия взрывов
Серия взрывов произошла в разных районах Тегерана, передает агентство ISNA. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T18:57:00+03:00
2026-03-05T18:57:00+03:00
2026-03-05T19:41:00+03:00
2026
В Тегеране прогремела серия взрывов
ISNA: в разных районах Тегерана прогремела серия взрывов