Около 30 человек пострадали при ударе США и Израиля по северу Тегерана - РИА Новости, 05.03.2026
10:57 05.03.2026 (обновлено: 11:07 05.03.2026)
Около 30 человек пострадали при ударе США и Израиля по северу Тегерана
в мире, иран, сша, израиль, владимир путин, военная операция сша и израиля против ирана, али хаменеи
В мире, Иран, США, Израиль, Владимир Путин, Военная операция США и Израиля против Ирана, Али Хаменеи
ТЕГЕРАН, 5 мар - РИА Новости. Порядка 30 человек пострадали при ударе США и Израиля по жилым районам на севере Тегерана, сообщает гостелерадиокомпания Ирана.
"Несколько минут назад в жилых районах около улицы Шахин Шемали раздался взрыв из-за (удара – ред.) сионистского режима и американских террористов", - говорится в сообщении.
Парк Корпуса стражей исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
"Большие потери". В США сообщили о новых болезненных ударах Ирана
Вчера, 03:24
По информации гостелерадиокомпании, точное число жертв атаки неизвестно, более 30 человек пострадали.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Удар по иранскому кораблю у побережья Шри-Ланки, нанесенный ВС США - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Аракчи: США пожалеют, что потопили иранский корабль в международных водах
Вчера, 09:18
 
В миреИранСШАИзраильВладимир ПутинВоенная операция США и Израиля против ИранаАли Хаменеи
 
 
