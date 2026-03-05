Рейтинг@Mail.ru
В Тегеране прогремела серия взрывов
10:24 05.03.2026 (обновлено: 11:30 05.03.2026)
В Тегеране прогремела серия взрывов
Серия взрывов прогремела на западе и севере Тегерана, сообщила иранская гостелерадиокомпания. РИА Новости, 05.03.2026
в мире
тегеран (город)
север
военная операция сша и израиля против ирана
тегеран (город)
север
в мире, тегеран (город), север, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Тегеран (город), Север, Военная операция США и Израиля против Ирана
ТЕГЕРАН, 5 мар - РИА Новости. Серия взрывов прогремела на западе и севере Тегерана, сообщила иранская гостелерадиокомпания.
Других подробностей она не привела, однако агентство Mizan сообщило о пролете истребителя в небе над иранской столицей.
Агентство Nour News, в свою очередь, сообщает о взрыве в районе площади "Энгелаб", расположенной в центральной части Тегерана.
Мужчина с иранским флагом в Тегеране - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Иран атаковал позиции сепаратистов, готовивших нападение с запада
В мире, Тегеран (город), Север, Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
