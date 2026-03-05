https://ria.ru/20260305/tegeran-2078668509.html
В Тегеране прогремела серия взрывов
В Тегеране прогремела серия взрывов - РИА Новости, 05.03.2026
В Тегеране прогремела серия взрывов
Серия взрывов прогремела на западе и севере Тегерана, сообщила иранская гостелерадиокомпания. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T10:24:00+03:00
2026-03-05T10:24:00+03:00
2026-03-05T11:30:00+03:00
в мире
тегеран (город)
север
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078684154_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_55020f1a63401391cfd47ce825db813d.jpg
https://ria.ru/20260305/iran-2078664585.html
тегеран (город)
север
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078684154_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a7859866de82892821ef684e6afad510.jpg
Дым над Тегераном после авиаударов по различным районам иранской столицы
Дым над Тегераном после авиаударов по различным районам иранской столицы
2026-03-05T10:24
true
PT1M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тегеран (город), север, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Тегеран (город), Север, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Тегеране прогремела серия взрывов
На севере и западе Тегерана прогремела серия взрывов