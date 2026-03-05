Рейтинг@Mail.ru
08:51 05.03.2026
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала новую масштабную волну атак по военным объектам в иранской столице Тегеран, сообщила в четверг пресс-служба армии. РИА Новости, 05.03.2026
израиль, тегеран (город), в мире
Израиль, Тегеран (город), В мире
ЦАХАЛ заявила о начале новой волны атак по Тегерану

Армия Израиля заявила о начале новой масштабной волны атак по Тегерану

© REUTERS / SOCIAL MEDIAДым в Тегеране после авиаудара
Дым в Тегеране после авиаудара
© REUTERS / SOCIAL MEDIA
Дым в Тегеране после авиаудара
ТЕЛЬ-АВИВ, 5 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала новую масштабную волну атак по военным объектам в иранской столице Тегеран, сообщила в четверг пресс-служба армии.
"Силы ЦАХАЛ начали масштабную волну атак по инфраструктурам... режима Ирана по всему Тегерану", - говорится в сообщении.
