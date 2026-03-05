https://ria.ru/20260305/tegeran-2078650009.html
ЦАХАЛ заявила о начале новой волны атак по Тегерану
ЦАХАЛ заявила о начале новой волны атак по Тегерану
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала новую масштабную волну атак по военным объектам в иранской столице Тегеран, сообщила в четверг пресс-служба армии. РИА Новости, 05.03.2026
