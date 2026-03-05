Рейтинг@Mail.ru
В Тегеране прогремели несколько серий взрывов
05:25 05.03.2026 (обновлено: 08:30 05.03.2026)
В Тегеране прогремели несколько серий взрывов
В Тегеране утром прогремели несколько серий взрывов, передает телеканал Al Jazeera. РИА Новости, 05.03.2026
Дым на месте взрыва в Тегеране
Дым на месте взрыва в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В Тегеране утром прогремели несколько серий взрывов, передает телеканал Al Jazeera.
"Удары продолжаются в течение последних нескольких часов <…>, время от времени мы слышим звуки множественных сильных взрывов в разных точках иранской столицы", — говорится в материале.

КСИР заявил об ударе гиперзвуковыми ракетами по зданию Минобороны Израиля
4 марта, 23:54
Также израильские военные ночью нанесли удары по инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане.
Со своей стороны, ЦАХАЛ заявила о запуске трех волн иранских ракет в сторону Израиля.
Как сообщало агентство ISNA со ссылкой на военный источник, Тегеран пригрозил Тель-Авиву нанести удар по атомному реактору в Димоне, если тот попытается свергнуть власти в исламской республике.
У Трампа осталась последняя надежда на победу над Ираном
Вчера, 08:00

Атака на Иран

В субботу США и Израиль начали операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Штаты пригрозили уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвали граждан страны свергнуть режим. Вскоре Вашингтон признал, что операция может продлиться дольше первоначальных оценок в четыре-пять недель.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Он призвал стороны вернуться к диалогу.
"Не учел главного". Почему у Трампа все пошло не по плану
Вчера, 08:00
 
