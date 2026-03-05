В Тегеране прогремели несколько серий взрывов

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В Тегеране утром прогремели несколько серий взрывов, передает телеканал В Тегеране утром прогремели несколько серий взрывов, передает телеканал Al Jazeera

« "Удары продолжаются в течение последних нескольких часов <…>, время от времени мы слышим звуки множественных сильных взрывов в разных точках иранской столицы", — говорится в материале.

Также израильские военные ночью нанесли удары по инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане.

Со своей стороны, ЦАХАЛ заявила о запуске трех волн иранских ракет в сторону Израиля

Как сообщало агентство ISNA со ссылкой на военный источник, Тегеран пригрозил Тель-Авиву нанести удар по атомному реактору в Димоне, если тот попытается свергнуть власти в исламской республике.

Атака на Иран

В субботу США и Израиль начали операцию против ИРИ . В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Штаты пригрозили уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвали граждан страны свергнуть режим. Вскоре Вашингтон признал, что операция может продлиться дольше первоначальных оценок в четыре-пять недель.