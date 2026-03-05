Депутат рассказал, когда можно расторгнуть договор с туроператором

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российские туристы могут требовать расторжения или изменения договора с туроператором, если обстоятельства кардинально изменились по сравнению с теми, что были при его заключении, заявил глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.

"В сложившихся обстоятельствах российские туристы имеют право требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или корректировку его условий в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении", - сказал Тарбаев "Парламентской газете"

Он отметил, что все крупные туроператоры России в приоритетном порядке помогают сейчас туристам, которые уже находятся за границей или в аэропортах, и по возможности предлагают варианты переноса рейсов и перебронирования гостиниц.

По словам главы думского комитета, туристам, чьи поездки запланированы на ближайшие даты, чаще всего предлагают аннулирование тура или перенос поездки на другие даты на альтернативные направления.