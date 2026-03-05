https://ria.ru/20260305/tarbaev-2078692202.html
Депутат рассказал, когда можно расторгнуть договор с туроператором
Депутат рассказал, когда можно расторгнуть договор с туроператором
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российские туристы могут требовать расторжения или изменения договора с туроператором, если обстоятельства кардинально изменились по сравнению с теми, что были при его заключении, заявил глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.
"В сложившихся обстоятельствах российские туристы имеют право требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или корректировку его условий в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении", - сказал Тарбаев "Парламентской газете"
Он отметил, что все крупные туроператоры России в приоритетном порядке помогают сейчас туристам, которые уже находятся за границей или в аэропортах, и по возможности предлагают варианты переноса рейсов и перебронирования гостиниц.
По словам главы думского комитета, туристам, чьи поездки запланированы на ближайшие даты, чаще всего предлагают аннулирование тура или перенос поездки на другие даты на альтернативные направления.
"Вопрос организации туров с датами вылета после 8 марта пока открыт. Вернуть деньги за авиабилеты или перенести рейс можно только в том случае, если он уже не состоялся или его официально отменили. Туроператоры рекомендуют не отменять туры с датами вылета после 8-9 марта, а подождать хотя бы три дня", - добавил Тарбаев.