Рейтинг@Mail.ru
Депутат рассказал, когда можно расторгнуть договор с туроператором - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
11:47 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/tarbaev-2078692202.html
Депутат рассказал, когда можно расторгнуть договор с туроператором
Депутат рассказал, когда можно расторгнуть договор с туроператором - РИА Новости, 05.03.2026
Депутат рассказал, когда можно расторгнуть договор с туроператором
Российские туристы могут требовать расторжения или изменения договора с туроператором, если обстоятельства кардинально изменились по сравнению с теми, что были... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T11:47:00+03:00
2026-03-05T11:47:00+03:00
туризм
россия
сангаджи тарбаев
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751959903_0:62:3530:2048_1920x0_80_0_0_3967b4aeed0859b65be8128b4f70b296.jpg
https://ria.ru/20260301/rst-2077673935.html
https://ria.ru/20260304/putin-2078542647.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751959903_1011:159:3530:2048_1920x0_80_0_0_c5b278d14564883944410cf2de26dabf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сангаджи тарбаев, госдума рф, общество
Туризм, Россия, Сангаджи Тарбаев, Госдума РФ, Общество
Депутат рассказал, когда можно расторгнуть договор с туроператором

Тарбаев: можно расторгнуть договор с туроператором, если ситуация изменилась

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкТуристы на пляже
Туристы на пляже - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Туристы на пляже . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российские туристы могут требовать расторжения или изменения договора с туроператором, если обстоятельства кардинально изменились по сравнению с теми, что были при его заключении, заявил глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.
"В сложившихся обстоятельствах российские туристы имеют право требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или корректировку его условий в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении", - сказал Тарбаев "Парламентской газете".
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
РСТ порекомендовал отменить туры через Ближний Восток с вылетом до 9 марта
1 марта, 15:45
Он отметил, что все крупные туроператоры России в приоритетном порядке помогают сейчас туристам, которые уже находятся за границей или в аэропортах, и по возможности предлагают варианты переноса рейсов и перебронирования гостиниц.
По словам главы думского комитета, туристам, чьи поездки запланированы на ближайшие даты, чаще всего предлагают аннулирование тура или перенос поездки на другие даты на альтернативные направления.
"Вопрос организации туров с датами вылета после 8 марта пока открыт. Вернуть деньги за авиабилеты или перенести рейс можно только в том случае, если он уже не состоялся или его официально отменили. Туроператоры рекомендуют не отменять туры с датами вылета после 8-9 марта, а подождать хотя бы три дня", - добавил Тарбаев.
Путин поручил вывезти российских туристов из ближневосточных стран - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Путин дал поручения по вывозу российских туристов с Ближнего Востока
4 марта, 17:43
 
ТуризмРоссияСангаджи ТарбаевГосдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала