15:17 05.03.2026 (обновлено: 15:24 05.03.2026)
В водах Ирака безэкипажный катер со взрывчаткой атаковал танкер
В водах Ирака безэкипажный катер со взрывчаткой атаковал танкер
В водах Ирака безэкипажный катер со взрывчаткой атаковал танкер

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Танкер под флагом Багамских островов Sonangol Namibe, находившийся в водах Ирака, был атакован безэкипажным катером со взрывчаткой, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Небольшая лодка взорвалась после того, как столкнулась с танкером, это была первая зафиксированная атака в водах исключительной экономической зоны Ирака", - говорится в сообщении агентства.
Как уточняет Рейтер, атакованное судно называется Sonangol Namibe, оно под флагом Багамских островов. Лодка, врезавшаяся в танкер, была безэкипажным катером со взрывчаткой.
Последствия атаки на танкер в Персидском заливе - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
КСИР заявил об атаке на танкер США в Персидском заливе
