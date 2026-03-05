https://ria.ru/20260305/tanker-2078764922.html
В водах Ирака безэкипажный катер со взрывчаткой атаковал танкер
В водах Ирака безэкипажный катер со взрывчаткой атаковал танкер
Танкер под флагом Багамских островов Sonangol Namibe, находившийся в водах Ирака, был атакован безэкипажным катером со взрывчаткой, передает агентство Рейтер со РИА Новости, 05.03.2026
В водах Ирака безэкипажный катер со взрывчаткой атаковал танкер
