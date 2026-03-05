https://ria.ru/20260305/tanker-2078764261.html
В Британии опровергли утечку нефти на поврежденном возле Кувейта танкере
В Британии опровергли утечку нефти на поврежденном возле Кувейта танкере
Утечка на поврежденном при взрыве танкере у берегов Кувейта оказалась балластной водой, сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). РИА Новости, 05.03.2026
