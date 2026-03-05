В Британии опровергли утечку нефти на поврежденном возле Кувейта танкере

ЛОНДОН, 5 мар - РИА Новости. Утечка на поврежденном при взрыве танкере у берегов Кувейта оказалась балластной водой, сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Как сообщало кувейтское министерство внутренних дел, инцидент произошел за пределами территориальных вод Кувейта – не менее чем в 60 километрах от порта Мубарак-эль-Кабир.