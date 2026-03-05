Рейтинг@Mail.ru
В Британии опровергли утечку нефти на поврежденном возле Кувейта танкере
15:14 05.03.2026 (обновлено: 15:38 05.03.2026)
В Британии опровергли утечку нефти на поврежденном возле Кувейта танкере
В Британии опровергли утечку нефти на поврежденном возле Кувейта танкере - РИА Новости, 05.03.2026
В Британии опровергли утечку нефти на поврежденном возле Кувейта танкере
Утечка на поврежденном при взрыве танкере у берегов Кувейта оказалась балластной водой, сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). РИА Новости, 05.03.2026
в мире, великобритания, кувейт, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Великобритания, Кувейт, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Британии опровергли утечку нефти на поврежденном возле Кувейта танкере

В Британии опровергли утечку нефти на поврежденном у берегов Кувейта танкере

© Фото : VesselFinder/Cengiz TokgözТанкер
Танкер - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Фото : VesselFinder/Cengiz Tokgöz
Танкер. Архивное фото
ЛОНДОН, 5 мар - РИА Новости. Утечка на поврежденном при взрыве танкере у берегов Кувейта оказалась балластной водой, сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
Ранее UKMTO сообщило о взрыве на танкере у берегов Кувейта и о возможной утечке нефти.
"Из танкера вытекает балластная вода", - говорится в сообщении управления.
Как сообщало кувейтское министерство внутренних дел, инцидент произошел за пределами территориальных вод Кувейта – не менее чем в 60 километрах от порта Мубарак-эль-Кабир.
Танкер - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
В водах Ирака безэкипажный катер со взрывчаткой атаковал танкер
Вчера, 15:17
 
В миреВеликобританияКувейтВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
