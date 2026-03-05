Рейтинг@Mail.ru
Танкер "Арктик Пионер" встал на якорь в Средиземном море
14:11 05.03.2026
Танкер "Арктик Пионер" встал на якорь в Средиземном море
Танкер "Арктик Пионер" встал на якорь в Средиземном море
Танкер "Арктик Пионер" для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) под флагом РФ стал на якорь у побережья Египта в Средиземном море неподалеку от порта... РИА Новости, 05.03.2026
Танкер "Арктик Пионер" встал на якорь в Средиземном море

Вид с моря на Шарм-эль-Шейх
Вид с моря на Шарм-эль-Шейх
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Вид с моря на Шарм-эль-Шейх. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Танкер "Арктик Пионер" для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) под флагом РФ стал на якорь у побережья Египта в Средиземном море неподалеку от порта Саид, следует из данных MarineTraffic, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным портала, российское судно направлялось из китайского порта Таншань в порт Суэц на северо-востоке Египта, однако встало на якорь неподалеку от египетского порта Саид. На данный момент в этом районе стоят на якоре свыше 60 судов.
Российский газовоз "Арктик Метагаз" был атакован во вторник в Средиземном море безэкипажными катерами Украины в непосредственной близости от территориальных вод Мальты, сообщал ранее Минтранс РФ. Двое членов экипажа получили ожоги, они сняты с судна спасательным катером и направлены в больницу города Бенгази, остальные 28 следуют в Мурманск.
МИД РФ в среду заявил, что Россия оставляет за собой право на принятие политико-дипломатических мер в связи с атакой на "Арктик Метагаз".
Российский танкер Arctic Metagaz после атаки в Средиземном море - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Украина атаковала российский газовоз в Средиземном море
