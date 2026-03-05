https://ria.ru/20260305/svo-2078712754.html
ВСУ потеряли более 180 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки
ВСУ потеряли более 180 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки
Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов ДНР, ЛНР и Харьковской области, противник потерял более 180... РИА Новости, 05.03.2026
ВСУ потеряли более 180 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки
