ВСУ потеряли более 180 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:47 05.03.2026 (обновлено: 13:07 05.03.2026)
ВСУ потеряли более 180 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки
© РИА Новости / Станислав Красильников
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов ДНР, ЛНР и Харьковской области, противник потерял более 180 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригады нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Лозовое, Яцковка, Рубцы, Сосновое, Святогорск и Красный Лиман в Донецкой Народной Республике, Новоегоровка в Луганской Народной Республике и Дружелюбовка в Харьковской области.
"Потери противника составили свыше 180 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 17 автомобилей и два артиллерийских орудия, включая 155 мм гаубицу М777 производства США. Уничтожены три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
