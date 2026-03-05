Не менее 40 судов прошло через Ормузский пролив с 1 марта, заявили в LMA

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. По меньшей мере 40 судов прошло через Ормузский пролив с 1 марта, при этом порядка 1 тысячи - находятся в Персидском заливе, заявила глава страховой структуры Lloyd's Market Association (LMA).

Кэмерон отметила также, что подавляющее большинство этих судов застраховано на лондонском рынке и страхование "в настоящее время остается в силе", говорится в материале.