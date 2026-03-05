Рейтинг@Mail.ru
Не менее 40 судов прошло через Ормузский пролив с 1 марта, заявили в LMA - РИА Новости, 05.03.2026
17:15 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/suda-2078813202.html
Не менее 40 судов прошло через Ормузский пролив с 1 марта, заявили в LMA
Не менее 40 судов прошло через Ормузский пролив с 1 марта, заявили в LMA - РИА Новости, 05.03.2026
Не менее 40 судов прошло через Ормузский пролив с 1 марта, заявили в LMA
По меньшей мере 40 судов прошло через Ормузский пролив с 1 марта, при этом порядка 1 тысячи - находятся в Персидском заливе, заявила глава страховой структуры... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T17:15:00+03:00
2026-03-05T17:15:00+03:00
в мире
ормузский пролив
персидский залив
сша
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, ормузский пролив, персидский залив, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ормузский пролив, Персидский залив, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Не менее 40 судов прошло через Ормузский пролив с 1 марта, заявили в LMA

LMA: через Ормузский пролив с 1 марта прошло не менее 40 судов

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. По меньшей мере 40 судов прошло через Ормузский пролив с 1 марта, при этом порядка 1 тысячи - находятся в Персидском заливе, заявила глава страховой структуры Lloyd's Market Association (LMA).
"С воскресенья, 1 марта, через Ормузский пролив прошло не менее 40 судов", - заявила глава LMA Шила Кэмерон (Sheila Cameron), которую цитирует агентство Рейтер.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Шойгу оценил ущерб от перекрытия Ормузского пролива
Вчера, 15:22
Руководитель LMA отмечает также, что приблизительно 1 тысяча судов, около половины из которых - нефтяные и газовые танкеры, остается в Персидском заливе и прилегающих водах, а их совокупная стоимость превышает 25 миллиардов долларов.
Кэмерон отметила также, что подавляющее большинство этих судов застраховано на лондонском рынке и страхование "в настоящее время остается в силе", говорится в материале.
Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Судоходство через Ормузский пролив практически остановилось, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие из-за роста угроз безопасности.
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Иран не пропускает через Ормузский пролив суда противников, заявил МИД
Вчера, 11:18
 
В миреОрмузский проливПерсидский заливСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
