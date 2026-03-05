Суд отказал в УДО сыну генерала, виновному в ДТП со школьниками

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мар - РИА Новости. Нижегородский областной суд отказал в условно-досрочном освобождении осужденному за ДТП с группой школьников Виктору Пильганову, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции.

Как следует из материалов Лысковского районного суда, Пильганов, начиная с лета 2022 года, неоднократно обращался с ходатайствами о замене ему неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания, каждый раз получая отказы.