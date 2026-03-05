Суд отказал в УДО сыну генерала, виновному в ДТП со школьниками

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мар - РИА Новости. Нижегородский областной суд отказал в условно-досрочном освобождении осужденному за ДТП с группой школьников Виктору Пильганову, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции.
Виктор Пильганов – сын вышедшего в отставку генерал-майора юстиции Александра Пильганова. Пильганов-старший занимал должность начальника главного следственного управления МВД по Нижегородской области с мая 2011 года по декабрь 2014 года.
"Пятого марта Нижегородским областным судом решение суда первой инстанции в отношении Виктора Пильганова оставлено без изменения. Лысковский районный суд Нижегородской области 2 декабря 2025 года в удовлетворении ходатайства осужденного об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания отказал", – рассказали агентству в суде.
Как следует из материалов Лысковского районного суда, Пильганов, начиная с лета 2022 года, неоднократно обращался с ходатайствами о замене ему неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания, каждый раз получая отказы.
Пильганову-младшему 29 января 2021 года было назначено 8 лет 1 месяц колонии общего режима по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, лицом, находящимся в состоянии опьянения). Виновным себя он не признал.
Следствие и суд установили, что 7 декабря 2019 года находившийся в состоянии наркотического опьянения водитель Toyota столкнулся с Audi, который вылетел на тротуар и врезался в группу школьников, шедших в театр. В результате ДТП пострадали трое взрослых и 9 школьников в возрасте 15 лет. Все дети были доставлены в больницу, трем из них сделали операции. Одному из подростков причинен тяжкий вред здоровью. Две учительницы и мама одной из школьниц, сопровождавшие детей, также были госпитализированы, одна из женщин от полученных травм скончалась.