17:40 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/sud-2078820348.html
Суд отказал в УДО сыну генерала, виновному в ДТП со школьниками
происшествия
нижегородская область
россия
виктор пильганов
нижегородский областной суд
toyota corolla
audi a8
происшествия, нижегородская область, россия, виктор пильганов, нижегородский областной суд, toyota corolla, audi a8
Происшествия, Нижегородская область, Россия, Виктор Пильганов, Нижегородский областной суд, Toyota Corolla, Audi A8
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мар - РИА Новости. Нижегородский областной суд отказал в условно-досрочном освобождении осужденному за ДТП с группой школьников Виктору Пильганову, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции.
Виктор Пильганов – сын вышедшего в отставку генерал-майора юстиции Александра Пильганова. Пильганов-старший занимал должность начальника главного следственного управления МВД по Нижегородской области с мая 2011 года по декабрь 2014 года.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Водитель, насмерть сбивший школьниц в Ревде, пытался выйти из СИЗО
31 января, 10:45
"Пятого марта Нижегородским областным судом решение суда первой инстанции в отношении Виктора Пильганова оставлено без изменения. Лысковский районный суд Нижегородской области 2 декабря 2025 года в удовлетворении ходатайства осужденного об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания отказал", – рассказали агентству в суде.
Как следует из материалов Лысковского районного суда, Пильганов, начиная с лета 2022 года, неоднократно обращался с ходатайствами о замене ему неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания, каждый раз получая отказы.
Пильганову-младшему 29 января 2021 года было назначено 8 лет 1 месяц колонии общего режима по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, лицом, находящимся в состоянии опьянения). Виновным себя он не признал.
Следствие и суд установили, что 7 декабря 2019 года находившийся в состоянии наркотического опьянения водитель Toyota столкнулся с Audi, который вылетел на тротуар и врезался в группу школьников, шедших в театр. В результате ДТП пострадали трое взрослых и 9 школьников в возрасте 15 лет. Все дети были доставлены в больницу, трем из них сделали операции. Одному из подростков причинен тяжкий вред здоровью. Две учительницы и мама одной из школьниц, сопровождавшие детей, также были госпитализированы, одна из женщин от полученных травм скончалась.
Руслан Цаликов - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
СК возбудил дело против бывшего первого замминистра обороны Цаликова
Вчера, 15:59
 
