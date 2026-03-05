Суд арестовал чиновника мэрии Воронежа за превышение полномочий

ВОРОНЕЖ, 5 мар - РИА Новости. Суд арестовал руководителя одного из управлений мэрии Воронежа, подозреваемого в превышении должностных полномочий, сообщили в СУ СК России по региону.

Руководителю одного из управлений мэрии Воронежа предъявлено обвинение по пункту "е" части 3 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий).

По данным регионального СК, подозреваемый с января по март 2025 года дал незаконное указание одному из участников аукциона на право заключения договора аренды автостоянки в Воронеже отказаться от участия в конкурсе. Опасаясь негативных последствий, мужчина согласился. В итоге подозреваемый заключил договор аренды со своим знакомым.