Житель Кабардино-Балкарии получил 13 лет колонии за госизмену
Житель Кабардино-Балкарии получил 13 лет колонии за госизмену - РИА Новости, 05.03.2026
Житель Кабардино-Балкарии получил 13 лет колонии за госизмену
Верховный суд Кабардино-Балкарии приговорил к 13 годам лишения свободы местного жителя, обвиняемого в подготовке диверсии и госизмене, сообщили в пресс-службе...
2026
Житель Кабардино-Балкарии получил 13 лет колонии за госизмену
Житель Кабардино-Балкарии был осужден на 13 лет за подготовку диверсии
НАЛЬЧИК, 5 мар – РИА Новости. Верховный суд Кабардино-Балкарии приговорил к 13 годам лишения свободы местного жителя, обвиняемого в подготовке диверсии и госизмене, сообщили в пресс-службе суда.
"Верховный суд Кабардино-Балкарской Республики вынес приговор по уголовному делу о государственной измене и диверсии… Подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на срок 13 лет со штрафом в размере 130 тысяч рублей и с ограничением свободы на один год", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что первые три года наказания осужденный будет отбывать в тюрьме, а остальные десять лет – в исправительной колонии строгого режима.
Действия подсудимого суд квалифицировал по статьям "государственная измена", "приготовление к совершению диверсии - взрыва, направленного на разрушение и повреждение сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, объектов жизнеобеспечения населения" и "незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств" УК РФ
