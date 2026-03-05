Житель Кабардино-Балкарии получил 13 лет колонии за госизмену

"Верховный суд Кабардино-Балкарской Республики вынес приговор по уголовному делу о государственной измене и диверсии… Подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на срок 13 лет со штрафом в размере 130 тысяч рублей и с ограничением свободы на один год", - говорится в сообщении.