Суд в США обязал таможню вернуть компаниям уплаченные при Трампе пошлины - РИА Новости, 05.03.2026
15:43 05.03.2026
Суд в США обязал таможню вернуть компаниям уплаченные при Трампе пошлины
Суд в США обязал таможню вернуть компаниям уплаченные при Трампе пошлины
2026
Суд в США обязал таможню вернуть компаниям уплаченные при Трампе пошлины

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Американский суд по вопросам международной торговли обязал американскую таможню вернуть 130 миллиардов долларов компаниям, которые заплатили эти средства в качестве введенных президентом Дональдом Трампом пошлин, говорится в решении судьи Ричарда Итона, с которым ознакомилось РИА Новости.
Верховный суд США 20 февраля признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, по которому Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Суд в своем решении указал, что исключительными полномочиями по введению таких пошлин обладает конгресс.
"Все зарегистрированные импортеры… имеют право воспользоваться решением (Верховного суда от 20 февраля – ред.)", - говорится в документе.
Там же Таможенно-пограничной службе США предписывается вернуть средства.
Трамп назвал то решение Верховного суда позором и отметил, что у него есть запасной план, а затем сообщил о повышении введенных им ранее импортных пошлин против всех стран мира в ответ на решение суда с 10% до 15%.
Ранее агентство Блумберг выяснило, что американские компании подали уже более 2 000 исков с требованием компенсаций после того, как Верховный суд США признал торговые пошлины, введенных президентом Трампом, незаконными. Общая сумма, которую потенциально государство могут обязать вернуть, оценивается в 175 миллиардов долларов.
