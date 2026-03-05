Суд в США обязал таможню вернуть компаниям уплаченные при Трампе пошлины

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне. Архивное фото

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Американский суд по вопросам международной торговли обязал американскую таможню вернуть 130 миллиардов долларов компаниям, которые заплатили эти средства в качестве введенных президентом Дональдом Трампом пошлин, говорится в решении судьи Ричарда Итона, с которым ознакомилось РИА Новости.

Верховный суд США 20 февраля признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, по которому Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Суд в своем решении указал, что исключительными полномочиями по введению таких пошлин обладает конгресс.

"Все зарегистрированные импортеры… имеют право воспользоваться решением (Верховного суда от 20 февраля – ред.)", - говорится в документе.

Там же Таможенно-пограничной службе США предписывается вернуть средства.

Трамп назвал то решение Верховного суда позором и отметил, что у него есть запасной план, а затем сообщил о повышении введенных им ранее импортных пошлин против всех стран мира в ответ на решение суда с 10% до 15%.