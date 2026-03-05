https://ria.ru/20260305/sud-2078765445.html
Суд на Украине продлил арест подозреваемому в убийстве экс-депутата Рады
Суд на Украине продлил до 4 мая арест Вячеславу Зинченко, подозреваемому в убийстве экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион, известной своими антироссийскими... РИА Новости, 05.03.2026
в мире
украина
львов
ирина фарион
верховная рада украины
украина
львов
