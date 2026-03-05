Рейтинг@Mail.ru
Суд на Украине продлил арест подозреваемому в убийстве экс-депутата Рады
15:17 05.03.2026
Суд на Украине продлил арест подозреваемому в убийстве экс-депутата Рады
Суд на Украине продлил арест подозреваемому в убийстве экс-депутата Рады
Суд на Украине продлил до 4 мая арест Вячеславу Зинченко, подозреваемому в убийстве экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион, известной своими антироссийскими... РИА Новости, 05.03.2026
Суд на Украине продлил арест подозреваемому в убийстве экс-депутата Рады

Суд на Украине продлил арест подозреваемому в убийстве экс-депутата Рады Фарион

© РИА Новости
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости
Человек в наручниках. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Суд на Украине продлил до 4 мая арест Вячеславу Зинченко, подозреваемому в убийстве экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион, известной своими антироссийскими высказываниями, сообщает в четверг украинское издание "Новости.LIVE".
В декабре 2024 года Зинченко изменили квалификацию преступления на убийство по мотивам национальной нетерпимости, ему грозит пожизненное лишение свободы.
"Суд по делу убийства Фарион: подозреваемому Зинченко продлили меру пресечения до 4 мая", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Фарион выстрелили в висок во Львове 19 июля 2024 года, она скончалась в больнице. По подозрению в убийстве был задержан 18-летний Вячеслав Зинченко.
Герман Галущенко в суде - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
На Украине суд оставил под стражей экс-министра энергетики Галущенко
2 марта, 20:38
 
